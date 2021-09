NE KRŠIM ZAKON: Vesić objasnio otkud mu mobilna kancelarija! (FOTO, VIDEO)

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da mu je vozilo koje koristi kao "pokretnu kancelariju" na korišćenje ustupio advokat Nemanja Aleksić i tvrdi da time kao javni funkcioner ne krši nijedan zakon.

"Moj prijatelj Nemanja Aleksić, koji je advokat iz Novog Sada, iznajmio je taj kamper i ustupio mi ga da ga besplatno koristim tri meseca, pa ćemo posle toga videti da li će imati potrebe da se taj kamper i dalje koristi", rekao je Vesić za N1.

Vesić je prošlog vikenda objavio da će vozilom sa ispisom "Pokretna kancelarija Gorana Vesića" početi obilazak prigradskih naselja Beograda i razgovarati sa građanima u njihovim sredinama.

"S obzirom na to da je to privremeno, on mi je to iznajmio, grad ne plaća troškove, pošto je to bila prva primedba - ljudi koji me tad nisu ni pitali da li postoji ugovor ili nešto drugo, tada sam rekao da grad ovo neće plaćati, ja imam pravo da koristim vozilo koje ja hoću za obavljanje svog posla i to je naprosto tako", kazao je Vesić.

foto: Facebook Printscreen/Goran Vesić

Kurir.rs/Beta