VESIĆ: Podeljeni tableti i osnovcima u Mladenovcu (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podelio je danas tablet uređaje đacima OŠ „Živomir Savković” u Mladenovcu i predstavio im ovaj projekat koji potpuno omogućava sprovođenje digitalne nastave. Kako je naglasio isporučeno je 1.939 tableta i 424 laptop računara za učitelje i nastavnike.

foto: Beoinfo

– To znači da svako dete u Mladenovcu koje pohađa treći, četvrti, peti i šesti razred ima svoj tablet na kom ima besplatan internet i na kome će imati pristup besplatnim digitalnim udžbenicima. Svaka učiteljica, učitelj, nastavnica i nastavnik koji drže nastavu od trećeg do šestog razreda imaju besplatan računar sa besplatnim internetom i pristupom digitalnim udžbenicima. To znači da je u Mladenovcu moguće organizovati digitlanu nastavu – naglasio je vesić i dodao da je to velika pobeda za Mladenovac, jer će mladenovačka deca imati ono što nemaju deca u Beču, Parizu, Londonu.

Kako je naveo, čitavi razredi imaju svoje tablete i ne postoji dete bez tableta, bez obzira kakvog su materijalnog stanja roditelji.

foto: Beoinfo

– To je najvažnija stvar koju smo uradili u Beogradu. Neko će reći da je važna Obilaznica, metro ili nešto drugo, a ja mislim da je suštinski ovo najvažnije. Najvažnije je to što smo uložili u decu i što će naša deca biti spremna za život u 21. veku. Na svakom mestu na teritoriji Beograda dele se tableti i svako dete bez obzira na to gde živi ima isto, tablet i mogućnost za digitalnu nastavu – istakao je Vesić.

Sada ćemo raditi sa direktorima škola i nastavnicima, kako bismo ih ohrabrili da koriste ovu mogućnost koju smo dali, naveo je vesić i dodao, da svakoj novini treba vremena da zaživi, ali ako samo jedno dete u razredu nema tablet ne može da se sprovede digitalna nastava, sada je taj problem rešen.

– Pomoći ćemo nastavnicima da počnu da koriste digitalne udžbenike, jer je bolje i lakše da dete nosi tablet koji je težak 300 grama, nego udžbenike koji su teški nekoliko kilograma – kazao je Vesić.

foto: Beoinfo

Prema njegovim rečima, tokom ove godine biće usvojena izmena Zakona o obrazovanju, a Grad Beograd je tražio, što je Ministarstvo usvojilo, da se izjednače digitalni i osnovni udžbenici.

– To znači da će sledeće godine neke škole moći da izaberu samo digitalne udžbenike. Tableti se na tri godine dodeljuju rodteljima, a posle isteka tog perioda postaju njihovo vlasništvo. Oni su bez ikakave nadoknade i osigurani su. Svi šestaci će tablete preneti u sedmi razred, a sledeće godine kupićemo tablete za sadašnje drugake, koji će postati trećaci. Svake godine ćemo kupovati i nove računare za učitelje i nastavnike kako bi u nekom trenutku svi bili opremljeni najnovijim računarima. Cilj nam je da naše škole budu tako organizovane da budu iznad nivoa škola u Evropskoj uniji – rekao je Vesić.

Vesić je pozvao roditelje dece koja idu u prvi i drugi razred da iskoriste pravo koje daje Grad Beograd i da se prijave za subvencionisanje kupovine udžbenika za decu prvog i drugog razreda.

foto: Beoinfo

– Na teritoriji Mladenovca ima oko 1.000 roditelja čija deca idu u prvi i drugi razred i ukoliko već nisu iskoristili to pravo rok je 30. septembar. Mi plaćamo četiri udžbenika, Svet oko nas, maternji jezik, matematiku i izabrani strani jezik. Cena zavisi od izdavača i iznosi oko 6.000 dinara. Svi koji žele da dobij subvenciju Grada Beograda treba da uzmu potvrdu da im je dete upisano u prvi ili drugi razred, da prilože očitanu ličnu kartu, kao i kopiju svoje platne kartice. Sve to može da se obavi onlajn, a može da se pošalje i poštom, a u roku od desetak dana čim obradimo predmete počinjemo sa uplatom sredstava roditeljima. Mislim da je to pomoć roditeljima koji imaju povećane troškove u septembru. Do sada imamo preko 23.000 roditelja koji su se prijavili od 34.000 koliko ih je na teritoriji Beograda, čija deca idu u prvi i drugi razred – naveo je Vesić.

Beograd ulaže u svoju decu i u obrazovanje i to je najpametnija investicija koju možemo da uradimo, dodao je Vesić i istakao da je na ovaj način Beograd pokazao da može da bude bolji od mnogih gradova u Evropi.

– Nedavno sam imao razgovor sa ambasadorom iz jedne zemlje Evropske unije koja je mnogo bogatija od Srbije i koji mi je rekao da u njihovom glavnom gradu više od polovine škola nema internet, a o tome da sva deca imaju tablete i nastavnici laptopove mogu samo da sanjaju. To ima u Beogradu i to znači da možemo da budemo bolji od drugih kad želimo, kad se potrudimo i dobro organizujemo. Želimo da pokažemo da ne moramo da kaskamo za drugima, ako treba u nečemu da budemo bolji od drugih odlično je što je to obrazovanje, jer je to njapametnija investicija – zaključio je Vesić.

foto: Beoinfo

Predsednk Opštine Mladenovac Vladan Glišić zahvalio je Goranu Vesiću na, kako je istakao, velikom projektu podele tableta za osnovce.

– Tableti će našim osnovcima omogućiti digitalizaciju i bolji kvalitet nastave – naveo je Glišić.

Podsetio je da su, zahvaljujući Gradu Beogradu u prethodnom periodu uložena velika sredstva u sređivanje Osnovne škole „Živomir Savković” i najavio nastavak ulaganja u osnovno obrazovanje.

Direktorka Osnovne škole „Živomir Savković” Milijana Krstić istakla je da je danas u ovu školu stiglo 139 tableta za učenike od trećeg do šestog razreda i 20 laptopova za učitelje i nastavnike.

– Zahvaljujući ovom projektu Grada Beograda naša deca će sada imati jednake uslove za praćenje digitalnih sadržaja i praćenje nastave na daljinu. Projekat ubrzava digitalizaciju nastave i znači potpunu transformaciju našeg obrazovnog sistema – navela je Krstić.

Događaju je prisustvovao i direktor JKP „Parking servis” Andrija Čupković.

Kurir.rs/Beoinfo