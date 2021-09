OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Roditelji čije je dete (4) pronađeno samo u autobusu na Lešću ipak neće KRIVIČNO ODGOVARATI

Protiv roditelja čije je dete V. N. (4) pronađeno letos samo u autobusu na Lešću u Beogradu neće biti podneta krivična prijava!

- Tužilaštvu je nakon izvršene analize i nadzora nad porodicom 21. septembra 2021. godine dostavljen Izveštaj Centra za socijalni rad Novi Beograd. Mišljenje ovog organa nakon sprovedenog nadzora je da je predmetni događaj izolovanog karaktera i da nisu utvrđeni indikatori koji bi ukazivali na ozbiljne probleme u funkcionisanju roditelja odnosno da roditelji nisu zanemarujući u odnosu na dete - navode u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Stav tužioca je da roditelji nisu zanemarivali dete.

- Budući da su utvrđeni dobri uslovi u porodici i da porodica (roditelji) živi skladno tužilaštvo smatra da roditelji nisu zanemarili svoju dužnost zbrinjavanja i vaspitavanja deteta - navode iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva i dodaju da u navedenom događaju nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica ili za bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Događaj se desio 28. avgusta u autobusu na liniji 35l. Tada je pronađeno dečak V.H. (4) bez nadzora starije osobe nakon čega je zbrinut.

Jedan od putnika pitao je vozača čije je dete, na šta je on rekao da i on to gleda. Odmah je o svemu obavestio policiju, a ona Hitnu pomoć. U trenutku pronalaska dečak koji je, inače, niskog kalendarskog rasta, spavao je.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu sproveo je postupak procene roditeljskih kapaciteta. Čekalo se da izveštaj bude dostavljen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, koji bi upotpunio dokumentaciju, a na osnovu svega donelo odluku o podnošenju krivične prijave.

Roditelji inače uopšte nisu bili prijavili nestanak deteta.

- Tek kad je policija došla do njih, majka je počela da pravi dramu kako joj je nestalo dete, a pri tome je bila u alkoholisanom stanju - kazao je tada izvor iz istrage.

(Kurir.rs/Telegraf)