ZABRANA ZABAVA NE, KOVID PROPUSNICE DA: Gradonačelnik Radojičić otkrio kakve se mere očekuju u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da zabrana održavanja slavlja i manifestacija u glavnom gradu, zbog povećanja broja pozitivnih na korona virus, "u ovom trenutku nije opcija, ali da je mnogo realnija opcija uvođenje kovid propusnica".

Radojičić je za RTS izjavio da je to "način da se s jedne strane zaštite ljudi koji nisu vakcinisani i, s druge, da se omogući privredi da radi". On je dodao da će odluku o tome doneti Krizni štab za suzbijanje epidemije korona virusa, čiji je i on član, ali da će biti saslušano i "mišljenje drugih ljudi", jer je problem "pravna osnova", kao i "čitav niz stvari koje nije lako razrešiti".

Kako je naveo, još nije poznato kada će biti naredna sednica Kriznog štaba.

Gradonačelnik je rekao i da je, prema poslednjim podacima, u Beogradu protiv korona virusa vakcinisano 57,5 odsto punoletnih gradjana prvom dozom, odnosno 55,5 drugom dozom.

"Nikako da stignemo do željenih 70 odsto. Imamo pritisak sa digitalnih mreža koje šire dezinformacije", rekao je Radojičić.

On je izneo podatak da su medju preminulima od kovida-19 uglavnom nevakcinisani ljudi, ali da, čak i kada se desi smrtni slučaj, nema povećanja interesovanja za vakcinaciju onih koji su u neposrednom okruženju.

Povodom zahladjenja i očekivanog početka sezone grejanja, Radojičić je rekao da je Gradska uprava promenila propis, i da od 1. oktobra "postoji mogućnost" da Grad i nadležni sekretarijat donesu odluku, ako je prosečna temperatura ispod 12 stepeni, da se uključi "potpuno grejanje".

