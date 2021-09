PANČEVAC DEFINITIVNO MORA DA BUDE SRUŠEN! Sanacija nije isplativa, a trenutno se razmatra lokacija NOVOG MOSTA preko Dunava

Direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak potvrdio je da će Pančevački most u Beogradu biti srušen i da ne postoji mogućnost sanacije. Pored njega će najpre biti izgrađen novi most i neće biti prekida saobraćaja.

Drobnjak je rekao da je popularni "Pančevac" star i da će u naredne tri ili četiri godine u njegovoj blizini nići novi most. Iako se prethodnih godina govorilo o sanaciji i rekonstrukciji, Drobnjak je naglasio da je to nemoguće i potpuno neisplativo budući da je most oštećen sve do samog temelja.

Dodao je da se još ne zna tačna lokacija novog mosta i koliko će biti udaljen od Pančevačkog.

- Sada treba da počne izrada novog projekta. Treba da postignemo da funkcionišu sve saobraćajne veze bez ikakvog prekida za vreme trajanja radova. Pančevački most je veoma star, problem je svaki deo mosta, stubovi, čak i temelj. Sanacija je nemoguća i ne treba bacati pare na to - rekao je Drobnjak.

Svaki stručnjak koji tvrdi da most ne treba rušiti i da je bolje uraditi sanaciju ne razume se u ovaj projekat, navodi v.d. direktora "Puteva Srbije".

Vojska ga srušila da uspori naciste Pančevački most jedan je od dva beogradska mosta koji se nalaze na Dunavu, a prvobitni naziv "Most kralja Petra Karađorđevića" dobio je po svom neimaru. Još 1935. godine svečano ga je otvorio knez-namesnik Pavle Karađorđević. Most nije preživeo Drugi svetski rat jer ga je na početku srušila jugoslovenska vojska u noći između 10. i 11. aprila 1941. godine sa namerom da uspori napredovanje nacista. Obnovljen je 1946. godine, prvi voz preko njega prešao je 7. novembra iste godine, a drumski deo pušten je u saobraćaj za najznačajniji praznik ondašnje Jugoslavije 29. novembar.

- Kad je most star toliko koliko je Pančevački, kad ima više od 60 godina, sanacije se vrlo retko rade. To smo uradili na Gazeli, koja je stara 30 godina, a to je koštalo 55 miliona evra. Tamo nije postojala alternativa niti mesto za novi most. Pančevački most će se povremeno sanirati kako bi bio funkcionalan dok se novi ne izgradi, ali on se ne može potpuno sanirati. Za sve ovo će sigurno biti potrebno nekoliko godina i radiće se u saradnji sa Gradom Beogradom, državom i preduzećima za izgradnju - objašnjava Drobnjak.

Još 2006. godine, podsetimo, detaljnim pregledom betonskih rekonstrukcija utvrđen je veliki broj oštećenja na Pančevcu dok su 2008. uočena još veća pogoršanja i to na osnovnim konstruktivnim elementima.

U oktobru prošle godine obnovljena je javna nabavka za izradu tehničke dokumentacije za rušenje i izgradnju prilaznih konstrukcija Pančevačkog mosta.

(Kurir.rs/Mondo)