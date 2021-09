NOVI PROPISI ZATVARAJU SPLAVOVE: Oni koji ne žele da poštuju pravila i propise mogu slobodno da odustanu od tog biznisa!

Nekoliko desetina beogradskih splavova, među kojima su i legendarni "Lukas", kao i brod-restoran "Leonardo", već mesecima su oglašeni na prodaju, ali iako se neki od njih nude po bagatelnim cenama, od čak 250 evra po kvadratu, zainteresovanih za kupovinu - nema!

Razlog za to - pored pandemije koronavirusa, koja je uticala na cene ugostiteljskih objekata - jeste, kako tvrde upućeni, i odluka Grada da konačno reguliše rad splavova koji su decenijama, bez ikakvog reda, nicali na obalama Save i Dunava, ne poštujući nikakve arhitektonske, bezbednosne i ekološke standarde.

Dejan Zagorac, predsednik organizacije Eko-centar, kaže za Kurir da je problem sa splavovima u Beogradu to što najčešće nemaju rešeno pitanje odlaganje otpada, pa sav otpad ide direktno u reku, a mnogi, kako navodi, nemaju ni adekvatno rešeno pitanje bezbednosti i protivpožarne zaštite. Ova oblast, ističe, mora podrobnije da se reguliše i zbog opasnosti od poplava:

- Oni koji ne žele da poštuju pravila i propise mogu slobodno da odustanu, jer je ionako zbog prevelikog broja splavova zakrčen pristup rekama. Rad restorana i noćnih klubova na vodi mora da se uskladi s propisima i pravilima života u velikom gradu, a ako odustanu oni koji to ne žele, to onda nije šteta, već dobit za sve nas - zaključuje on.

