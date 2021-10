OTVOREN NOVI PUNKT ZA VAKCINACIJU U BEOGRADU: Vesić otkrio kad bi mogle da budu ukinute sve KORONA MERE

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić otvorio je danas još jedan vakcinalni punkt u TC "Galerija", a kako je rekao, ciljana grupa su mladi.

Kako bi se privuklo što više mladih, u otvaranju novog punkta učestvovali su i superheroji.

foto: Kurir televizija

- Nadamo se da će mladi shvatiti da je herojski vakcinisati se, da je to odgovoran čin prema sebi i prema drugima. U TC "Galerija" otvorili smo naš novi punkt za vakcinaciju i krenuli smo ponovo sa vakcinacijom u tržnim centrima. Narednih dana će biti otovren i u "Ušću", potom će biti otvoreni i drugi tržni centri, i time ćemo sprovesti strategiju grada, koja je dogovorena sa vladom, a to je da vakcinišemo građane tamo gde dolaze, tamo gde žive i tamo gde rade. Tržni centri će biti sve puniji kako je hladno vreme i to je prilika da ljudi mogu lako i brzo da se vakcinišu - kaže zamenik gradnonačelnika Beograda i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Mi smo u Beogradu negde sa 58,5 odsto vakcinisanih građana, to je preko 812.000 ljudi, a naš cilj je da se vakciniše 1.000.000 ljudi, tako bismo se približili stopi od 80 odsto, i to bi značilo da kao i Danska možemo da ukinemo sve mere. Oni su sa 85 odsto vakcinisanih ukinuli sve mere - kaže Vesić, koji je dodao i da se spremni vaučeri za sve one koji se vakcinišu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:44 OVO JE SKANDAL I BEZOBRAZLUK! Vesić ispred Tiršove IZVINIO se SVIM GRAĐANIMA zbog propusta sa parking mestima!