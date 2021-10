NEZAPAMĆEN BEZOBRAZLUK U ZEMUNU: Četiri dana BLOKIRA ulaz u dvorište kolima, komšije besne, a za problem niko nije nadležan!

Bahati stanar iz Zemuna već četiri dana blokira kapiju u dvorištu, stanarima ne dozvoljava da prođu kolima, a za ovaj bezobrazluk niko nije nadležan, barem tako kažu svi kojima se obraćala naša čitateljka, a obraćala se MUP-u, saobraćajnim inapekcijama, Parking servisu...

Pravo na prolaz je neprikosnoveno, ali u ovom slućaju bezobzirni muškarac je iznad zakona.

Odavno se zna da na komšije treba gledati kao na najbliže rođake, međutim ima i onih bahatih koji gledaju samo na sebe u koje spada i slučaj iz Zemuna gde je komšija svojim automobilom potpuno zagradio proloz ka dvorištu ostalim stanarima.

Naime, našoj redakciji obratila se A.M. koja živi u Ulici Teodora Hercla (bivša Jakuba Kuburovića) u Zemunu, a koja, kako tvrdi, puna četiri dana ne može da izađe kolima iz dvorišta jer joj je komšija B. Đ. svojim automobilom zagradio prolaz.

- Naša kuća je tu duže od 50 godina. Deda je kupio kuću i deo placa ispred kuće, imamo i garažu. Kasnije se doselio komšija i od tada koristimo zajednički prolaz. Međutim, poslednja četiri dana njegov automobil stoji na prolazu, iako ima mesta u dvorištu da ga parkira i da tako neometano možemo da izađemo na ulicu. Molila sam ga da pomeri svoje vozilo ali on tvrdi da je to sve njegovo - priča uznemirena žena.

Iznad zakona! Ovo može samo u Zemunu foto: Privatna Arhiva

Ona dodaje da se obraćala policiji i Parking servisu da pomeri vozilo, ali kako su joj objasnili to nije u njihovoj nadležnosti.

- Zvali smo u PS Zemun, oni su poslali patrolu, ali komšija nije želeo da im otvori vrata. Uputili su nas na Saobraćajnu inspekciju, ali oni su objasnili da to nije njihova nadležnost, nego MUP-ova. I tako u krug. Zvali smo Parking servis, oni izašli jednom i vratili se, kažu da ne intervenišu u dvorištima, samo na ulici. Sutradan ih opet zvali - kažu moraju da dobiju nalog od MUP-a, a nisu ga dobili.

Zvali Komunalnu inspekciju, oni kažu da intervenišu samo na javnim površinama. Više ne znam šta da radim i kome da se obratim - priča nemoćna žena i dodaje da je slala i dopise službama ali da joj niko ništa ne odgovara.

Kako je objasnila, savetovali su je i da ga tuži sudu.

- To sve može da traje ko zna koliko godina. A do tada? Niko ne može ni unutra ni napolje! A uredno imamo dozvolu za garaže u dvorištu, i prolaz do njih mora da nam bude omogućen, ali nije - kaže A. M. koja nam je poslala fotografije sa lica mesta.

Pokušali smo da saznamo u čijoj je nadležnosti da rešava ovakvu bahatost pojedinaca i kome građani mogu da se obrate kada su u sličnoj situaciji, ali iz potencijalno nadležnih službi danas nismo uspeli da dobijemo odgovore.

(Kurir.rs)