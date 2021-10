BURA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U BEOGRADU ZBOG JEDNOG PAPIRA: Neki roditelji hoće da potpišu, drugi IPAK NE! Evo šta kaže direktorka

Pravu buru u čaši vode podigli su roditelji čija deca idu u Osnovnu školu "Branko Radičević" na Novom Beogradu. Na društvenim mrežama objavili su saglasnost koju su deca dobila u školi da odnesu roditeljima da popune anketu o uvođenju obezbeđenja u školi. Negodovanje je izazvala činjenica da na papiru piše da će "ukupan iznos na godišnjem nivou biti određen posle otvaranja javne nabavke". A navodi se i da će se taj iznos plaćati u dve godišnje rate.

Većina je odmah pomislila da se radi o potpisivanju saglasnosti na blanko iznos, gde roditelji praktično ne znaju unapred koliko bi platili uslugu.

Prema rečima Suzane Lipić, direktorke škole "Branko Radičević", procedura je sledeća, prvo se izjasni Savet roditelja, pa se radi anketa da se vidi koliko je roditelja zainteresovano da bi se znao tačan broj. Kako kaže, prisile nema. Na osnovu broja zainteresovanih se raspisuje poziv za javnu nabavku.

- I onda se preračunava koliko je to sati i koliko bi to koštalo po roditelju. Prošle godine nismo raspisivali zbog korone, bio je onaj kombinovani model. Inače su nam kod vrata stajali nastavnici koji nisu imali pun fond časova kao ispomoć, imali smo one viškove, drugačije smo se organizovali, nije bilo toliko ni ulaska ni izlaska. Prošla godina je bila izuzetak - podseća direktorka.

Prema njenim rečima, bile su dve sednice Saveta roditelja, gde je prvi zaključak bio da je obezbeđenje nepotrebno.

- Onda su se po odeljenskim savetima pobunili, rekli da je to ipak potrebno školi i onda se više od 90 odsto roditelja izjasnilo da je obezbeđenje ipak potrebno. Međutim, nema efekta kad se to tako napiše "jesam, "nisam", pa nemamo konkretnu informaciju koliko je to tačno roditelja zainteresovano da učestvuje u tome. Mi nemamo mogućnosti da bismo tako nešto realizovali odvajanjem od materijalnih troškova. Imamo dežurne nastavnike koji su u obavezi da na svojim mestima stoje kad su mali, veliki odmori, pre početka nastave. Mi nemamo mogućnosti da nekog angažujemo da bude tu u toku dana - napominje direktorka.

Kako navodi, još ni konkursna dokumentacija nije sastavljena ni postavljena na portal. Tu učestvuje i predstavnik roditelja.

Listić je isti godinama

- Taman posla da se nešto radi mimo njih. Ova anketa je bila u smislu da vidimo ko je zainteresovan da uopšte u tome učestvuje. Ovaj listić je tipski koji se godinama šalje roditeljima da se izjasne, to nije primoravanje. Imali smo i dogovor, ko ima dva deteta u istom delu zgrade, plaća za jedno dete. Pošto mi imamo dve zgrade. velika smo škola, imamo 1.400 đaka, trebala bi nam dva izvršitelja, koja bi radila od 8 do 20, pa na osnovu procene da bi oko 800 roditelja bilo zainteresovano, cena bi bila 1.500 dinara. A verovatno i manje jer je prošao septembar i polovina oktobra u tom njihovom izjašnjavanju. A da bi uopšte mogli da ga raspišemo mi moramo da znamo u kom vremenskom intervalu i kolika nam je potreba i koliko je roditelja zainteresovano da učestvuje da bi mogli da raspodelimo tu sumu.

Škola ima, prema direktorkinim rečima, četiri izdvojena računa, jedan je za materijalne troškove, jedan je za plate, jedan ukoliko ima sopstvene prihode i jedan za transakcije svega onoga u čemu roditelji učestvuju (nastava u prirodi, ekskurzija, ishrana dece, obezbeđenje...).

- Nema para dovoljno na tom računu, to su strogo namenska sredstva. Ako mi sklopimo ugovor, a nemamo mogućnost da finansiramo, onda smo u problemu kao škola. Zato moramo tačno da izračunamo koliko bi to bilo. Ja kad sam došla 2019. godine, bio je problem, imali smo razliku oko 40.000 dinara, pa smo to morali da rešavamo i odvajamo iz sopstvenih sredstava.

Ministarstvo: Privatno obezbeđenje plaćaju roditelji

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja članom 108 je propisano da ustanova donosi Pravilnik kojim uređuje pitanje bezbednosti učenika u školi.

Savet roditelja u školi odlučuje o tome da li će angažovati privatno obezbeđenje i tu vrstu obezbeđenja finansiraju roditelji. Školski policajci su policijski službenici. Njihov cilj je unapređenje bezbednosti u školama, ali i unapređenje komunikacije sa policijom.

