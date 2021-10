NEMCI HTELI DA MINIRAJU SAVSKI MOST, A EVO KAKO JE SPASEN: Rusi došli brodovima, a hrabri učitelj rizikovao život!

Savski most jedini je veliki evropski most koji nije srušen prilikom povlačenja Nemaca, a osvajanje tog mosta je ušlo u gradsku legendu. On je spašen, kako mnogi navode, zahvaljujući hrabrom ucitelju Miladinu Zariću (Seča Reka, 1889 - Beograd, 1976), koji je s prozora svog stana u Karađorđevoj ulici, primetio da nemački vojnici miniraju most.

Zarić je, ne mogavši da dopusti da se to desi, 20. oktobra, pod kišom metaka i granata, izašao iz stana, pretrčao ulicu, gotovo neopaženo se provukao do mosta i presekao provodnike, ugasivši tako već upaljene fitilje koji su goreli da podignu Savski most u vazduh.

Ovaj događaj ovekovečen je i u jednoj epizodi kultne TV serije "Otpisani", a lik koji je odigrao ovu ulogu nazvan je Zaharije S. Jovanović.

Iako Zarića mnogi označavaju kao jedinog heroja, postoje dokumentovani zapisi da su kablove ustvari prerezali brodovi Dunavske flote SSSR. Zbog zasluga za spasavanje Savskog mosta i njegovo razminiranje kapetan druge klase Crvene armije Grigorij Ohrimenko postao je narodni heroj Jugoslavije, a kontraadmiral SSSR Aleksej Matuškin je odlikovan Ordenom zasluga za narod.

