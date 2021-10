U BEOGRADU SE VAKCINISALO OKO 822.000 GRAĐANA: Goran Vesić objavio podatke i koliko stanovnika je primilo treću dozu cepiva

Oko 822.000 građana Beograda ili skoro 59,2 odsto punoletnog stanovništva primilo je vakcinu protiv korona virusa dok je revakcinisano oko 792.000 građana ili 57,05 odsto starijih od 18 godina, objavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je na Fejsbuku naveo da je treću dozu vakcine primilo više od 245.000 Beograđana ili skoro 18 odsto punoletnih.

- To znači da je Beograd ubedljivo najbolji region kada je reč o vakcinaciji. Da li je to dovoljno? Nije. Nama treba 75 odsto , možda i do 80 kako bismo bili zaštićeni, tako kažu lekari - naveo je Vesić.

