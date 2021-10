SVI PRIČAJU O LJUBI IZ SENAJE Telefonom pozvao brata u Nemačkoj, a Vesić mu poručio da pakuje kofere i kreće za Srbiju! Evo zašto

SENAJA - Ljuba iz Senaje, sela u mladenovačkoj opštini, postao je poznat preko noći posle susreta sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem koji je obišao tamošnje žitelje i obećao im vodovod.

foto: Printscreen/Facebook Goran Vesić

- Na kraju posete Mladenovcu obišao sam Senaju. Obavestio sam građane da će do kraja decembra početi kopanje bunara koji će omogućiti da budu bolje snabdeveni vodom kao i da smo završili projekat novog vodovoda za selo. Rekao sam lokalnom komunalnom preduzeću da ljudima podeli kante za đubre jer mi nije jasno zašto to do sada nije urađeno. Obećao sam da će im Grad urediti jedno dečije igralište čim obezbede lokaciju kao i da ćemo da uredimo školu.

Od naroda koji se okupio oko Vesića da čuje kakvi su planovi za razvoj i napredak njihovog sela u prvi plan je iskočio Ljuba!

A kako se to dogodilo na svom Fejsbuk profilu otkrio je sam Vesić:

- Tokom razgovora sa građanima u Senaji Ljubo je preko video poziva uključio svog brata iz Nemačke. Kaže, brat vraća se u Senaju kada dovedemo vodu. Rekao sam mu da će vode biti pa neka počne da se pakuje jer ga čekamo.

Kurir.rs/Facebook