VESIĆ OBEĆAO ZEMUNCIMA: Kad završimo rekonstrukciju Zemunskog keja, izgledaće kao Beograd na vodi! Dižemo i spomenik Branku Pešiću

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će Zemunski kej nakon rekonstrukcije izgledati kao "Beograd na vodi".

"Počeli smo da radimo Zemunski kej od (restorana) Venecije do Lida, pa nas čeka uređenje obale od Venecije do Pupinovog mosta", rekao je Vesić za TV Prva i dodao da će do kraja godine u Zemunu biti podignut spomenik bivšem gradonačelniku Beograda Branku Pešiću. Takođe je rekao da se za određene opštine u Beogradu radi projekat kanalizacije.

"Za Kaluđericu se radi projekat kanalizacije, a Umka je u paketu sa Sremčicom, Ostružnicom, Velikom Moštanicom i delom Železnika. Potpisali smo ugovor sa Vladom Srbije, koja je ušla u projekat 'Čista Srbija' i u reaizaciju treba da krenemo veoma brzo", rekao je Vesić.

On je kazao da je za kanalizaciju u Borči projektovanje završeno i da se trenutno čeka da se raspiše tender.

U Beogradu prvom dozom vakcinisano 60 odsto građana, a drugom više od 57,5 odsto Vesić je izjavio da će u Beogradu, prema današnjim podacima, prvom dozom protiv korona virusa biti vakcinisano više od 60 odsto gradjana."Zaključno sa jučerašnjim danom, prema zvaničnim podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je prvom dozom vakcinisano 830.799 ljudi odnosno 59,89 odsto", kazao je on, a preneo sajt Beoinfo. Vesić je dodao da je drugom dozom vakcinisano 797.608 ljudi odnosno 57,58 odsto i da će do petka biti više od 800.000 revakcinisanih. On je rekao da je trećom dozom vakcinisano 274.118 Beograđana, odnosno 19,83 odsto. "U decembru ćemo imati izvodjača. Sve je spremno da počne da se radi. Takođe ćemo u januaru imati dve škole - osnovnu i srednju, a kasnije i sportski centar", rekao je Vesić.

Kurir.rs/Beta