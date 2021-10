JAKŠIĆI IZ ZEMUNA DANAS SU RETKOST! DECA JEDNO DRUGOM DO UVETA I SVI PRESREĆNI Imaju ih 4! Ćerkicu, sina i blizance od 10 meseci

BEOGRAD - U šestočlanoj porodici Jakšić iz Zemuna dečja graja, igra i plač svakodnevna su pojava, a za to su zaduženi Jakov, Jug, Anika i Sergej. Njihovi roditelji primer su kako sve može da se postigne uz dobru organizaciju.

Jakov i Jug imaju deset meseci, stariju sestru Aniku od pet i po godina i brata Sergeja od tri godine.

foto: RTS Printscreen

Jelenu Jakšić je jutros u šest probudio dečji plač desetomesečnih blizanaca i ona je nasmejana započela još jedan dan, objavio je RTS.

Spavala je ukupno pet sati, što je, kako kaže, za majku četvoro male dece pravi luksuz. Petogodišnju Aniku i trogodišnjeg Sergeja je tata Igor ispratio u vrtić i produžio na posao, a ona je nastavila da brine o bebama.

"Hranim njih dvojicu uglavnom zajedno, to mi je najpraktičnije, u početku sam imala jednu činiju za jednog, drugu za drugog, jednu kašiku za jednog, drugu kašiku za drugog, ali sada je to jedna činija da to što brže obavimo", navodi Jelena.

foto: RTS Printscreen

Ističe da nekada bude i izazovnijih dana kada su deca nervoznija ili kada je ona umornija i kada se naspava dobro, ali se snalazi.

U početku je sve bilo teško, ali se ubrzo navikla na novi životni ritam. Ne može da zamisli kako je onima koji imaju četiri bebe odjednom, jer su se, na primer, ona i suprug tek nedavno usudili da sa svom svojom decom zajedno izađu u šetnju.

"Jer šta ako njih dvojica krenu u isto vreme da plaču, znači moj suprug mora da uzme jednog, a imamo Sergeja koji ode čovek svojim putem, šta on zna sa sve godine, a Anika koja bi na drugu stranu", ističe Jelena.

foto: RTS Printscreen

Pored toga što je mama, Jelena je i diplomirani filolog, ali nikada nije uspela da se zaposli u struci. Trenutno vodi svoj Instagram profil i tako dopunjuje kućni budžet.

Blizanci su garderobu nasledili od starijeg brata i novi izdaci im za sada nisu poremetili finansije, a koliko će zaista sve koštati znaće tek kada sva deca krenu u školu.

foto: RTS Printscreen

Jelena kaže da često čuje da firme uglavnom nemaju dovoljno razumevanja za mame koje moraju da odsustvuju sa posla zbog brige o deci.

"Mislim da nam tu negde najviše fali te neke svesti i neki način da se bolje firme organizuju da mogu da mami pruže podršku. Kada je dete bolesno ono ne traži babu ili bebisiterku, nego baš mamu", kaže Jelena.

foto: RTS Printscreen

U Srbiji su prošle godine rođene 61.692 bebe, od 2.207 dvojki i 91 trojka. Što se tiče finansijske pomoći, ona zavisi i od mesta u kom su deca rođena. Njihovi roditelji mogu da računaju na pomoć lokalne samouprave, ali i na roditeljski i dečiji dodatak.

U Beogradu se za prvo i drugo dete dobija jednokratna pomoć od 10.000 dinara, za treće 30.000 dinara, a za blizance 50.000 dinara.

Kurir.rs/RTS