BEOGRAĐANKI MAJSTORI TRAŽILI 24.000 DA ZAVRNU GUMICU Videli da je dobrostojeća pa hteli da se ovajde, ali jedan poziv SVE PROMENIO

Po novom Zakonu o zaštiti potrošača, koji će se tek naći pred poslanicima Skupštine, majstori će za sve popravke skuplje od 5.000 dinara morati da izdaju predračun i mogu da počnu da rade tek kada dobiju pismenu saglasnost.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije kažu da se građani često žale na to da su im majstori naplatili previše. Najčešće ne dobiju ni račun.

Tako je skoro žena iz Beograda platila gotovo 5.000 dinara za zamenu plafonjere, drugi majstor je za odgušenje sudopere uzeo 12.000 dinara, a jedan čitalac Kurira požalio se da je za otpušavanje cevi morao da plati čak 17.000 dinara iako mu je, kada je ugovarao popravku, rečeno će koštati 3.000.

Elektrotehničar Tomislav Micić pričao je u Jutarnjem progamu TV Prva o predračunima koje bi majstori trebalo da izdaju, takođe je naveo i dva neobična primera u kojima su upravo oni bili oštećeni u kontaktu s mušterijama.

"U praksi, svodilo se do sada na usmeni pregovor pre same opravke. Uvek bi se trebalo najpre dogovoriti koliko će nešto koštati, i kada se oko toga usaglasimo nema nesporazuma. Najčešće je to verbalni dogovor bez papira, kraće opravke tako funkcionišu. Mislim da bi trebalo da bude regulisano to da ne dođe do preterane naplate, neočekivane, od strane majstora. Da naručilac ne dođe u situaciju da za manju opravku dobije enormno visok račun, a to se dešavalo zaista. Zakon je zato i uveden da bi se potrošači zaštitili", kazao je on.

Realnu cenu procene kao najpovoljniju

Ipak, nameće se pitanje kako mušterija može da zna koliko zaista košta neka usluga majstora.

"Naručioci naših poslova i usluga zovu nekoliko majstora, i onda realnu cenu procene kao najpovoljniju ponudu. Ali to je i pitanje kvaliteta, niska, primamljiva cena ne garantuje uslugu na nivou", ispričao je on za TV Prva.

Svi žele da zarade što više, ali koji je pravi način za formiranje cena.

"Svi se to pitaju, ja se vodim iskustvom dosadašnjim pri formiranju cene. Koliko vredi usluga, a koliko je spreman realno da plati neko ko mi traži tu uslugu. Svi želimo da zaradimo što bolje, ali uvek se vodim poslovicom, želim da naplatim što više ali tako da me ponovo zovu. Važno je naći takav balans", rekao je on.

Dodao je da ljudi već pitaju za predračun kada se raspituju za popravku.

"Ljudi već prepoznaju kako da pitaju za to kada nas zovu. Već preko telefona kažu, recimo, treba mi to i to, koliko će to koštati? Postave isto pitanje na više adresa, nekoliko majstora, i onda se opredele za nekog od njih", rekao je on.

Ako se ispostavi da ima više popravki na licu mesta, Micić ističe da se podrazumeva da cena neće biti ista.

"Meni preko telefona kažu da im trebaju dve stvari, a kada dođem vidim da ih ima pet. Pa mi traže, majstore kad ste već tu, može li i šesta? Takve stvari se dešavaju ali je praksa onda da vidim kakva je situacija, da li ima više popravki nego što je telefonom rečeno, odmah im kažem da to neće biti ta cena. Biće veća ako ima više posla, ali se dogovor pravi pre pristupanja poslu. Ne može posle iznenađenje, da kažemo jedno a naplatimo drugo", rekao je on.

Umesto da naplati morao je da beži

"Čuo sam od kolega majstora, jedan interesantan primer. Kolega koji savesno radi svoj posao, odradio je popravku, uložio i materijal i vreme. Čim je završio, gospođa koja je naručila uslugu je uputila mig sinu, mužu, ne znam šta joj je bio, on je otvorio vrata a tamo dve doge. Majstor mi je rekao da je jedva uspeo da pobegne. Ma kakva naplata u tom trenutku, bio je čovek srećan što se izvukao! Ne verujem da ijedan majstor ima vremena da se bakće time da gubi vreme da bi isterao nešto, on se okrenuo i otišao", rekao je on.

Ako majstor bude nepošten, onda se traži i račun

"Naručilac usluge bude revoltiran i tek tada traži račun, a do tada se usmeno sve dogovaralo. Ali ako dođe do situacije da je majstor nepošten, da nije rekao cenu unapred, e onda se traži račun", kazao je on.

Micič je za kraj naveo još jedan bizaran primer.

"Imam i tu primer, jedna mlada žena je imala lep stan, roditelji su ga kupili, ona mi je pričala da joj se sa vodoinstalaterom svašta dešavalo. Procureli su lavabo i sudopera, dvojica su došla, zamenila gumicu i zaptivače za 15 minuta. Ona je pitala koliko košta, oni rekli - 24.000 dinara! Pošto je dobrostojeća, nastupili su tako, pretpostavljajući da će platiti. Devojka je zvala majku, nije imala dovoljno novca kod sebe, zbunila se. Majka kaže, daj mi majstora na telefon! Tražila je broj njihovog šefa, i kada je dobila posvađala se s njim, na kraju je spušteno na 6.000 dinara. Ali, i to je previše", rekao je on.

