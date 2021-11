SEIZMOLOG OTKRIO: Očekujemo jak zemljotres na prostoru Šumadije! DOGODIĆE SE VELIKI UDAR

Serija zemljotresa koji su proteklog vikenda u kratkom roku pogodili Mladenovac, ukazuju da je taj prostor u kojem ih dugo nije bilo, živ, da se u njemu sakupila seizmička aktivnost i da se u narednom periodu, možda za desetak godina može očekivati jak udar u Šumadiji, kaže seizmolog Slavica Radovanović.

Ona kaže da je od 1929. godine pa do sada zemljotres u Mladenovcu od 3,7 stepeni po Rihteru četvrti jači zemljotres na prostoru Šumadije.

Ističe da nema razloga za paniku, da bi gradnje u tom delu Srbije trebalo da su dobre, ali da ovi zemljotresi treba da budu opomena za buduće gradnje i da se ojačaju oni koji treba.

- Oni samo ukazuju da je taj prostor živ, da prosto dugo tu nije bilo zemljotresa takvih magnituda, 20-ak godina. Poslednji su bili 2001. kod Barajeva, a nešto malo pre toga sličnih magnituda kod Azanje i Velike Krsne. Sve ovo govori da je taj prostor živ i da u njemu, a u kojem su se pre stotinak godina događali jaki zemljotresi, mogu da budu generisani takvi - objasnila je Slavica Radovanović za Telegraf.

Dok gleda kartu zemljotresa u Šumadiji, ona podseća da je 1994. godine bio u Smederevskoj Palanci jačine 3,9, a 2001. u Barajevu od, takođe, 3,7.

- Od 3,6 stepeni po Rihteru bio je 1950. godine skroz južno, blizu Kraljeva, na samoj granici. Dakle zadnjih 70 godina mi tu nismo imali tako jak zemljotres, ako izuzmemo rudničku trusnu oblast. Gledamo samo oblast severno od Rudnika do Beograda. Pre toga, bio je 1929. godine jačine 3,9 kod Smederevske Palanke. Dakle, to je četvrti najjači zemljotres na prostoru Šumadije za sve ove godine, decenije, a sada ih imamo 2 u 20 godina - navodi Slavica Radovanović.

Objašnjava da to znači da se polako na tom prostoru akumulira seizmička energija.

- Najverovatnije taj veliki zemljotres neće bii uskoro, trebalo bi da mu prethodi još neko veće ubrzanje. Sada bi to trebalo pratiti. Ne bih rekla da će se to dogoditi uskoro, ali neki rok od 10-ak godina jeste logičan da se očekuje da se jak zemljotres dogodi na prostoru Šumadije - objašnjava ona.

Na pitanje koliko je dobro što je počelo sa, uslovno rečeno, blažim zemljotresima, objašnjava:

- Oni samo svedoče da tu počinje... To govori o tome da tu već sada ima toliko nakupljene energije da, kada se jedan dogodi, on može da isprovocira drugi. To je kao kada su ljudi raspoloženi za svađu, dosta je jedan da počne, onda će drugi da je prihvate.

Mora li da se dogodi jak udar

Na pitaje da li mora da dođe na postoru Šumadije do jakog zemljotresa ili može ta seizmička aktivnost da se završi sa nekoliko blažih, kaže da će se jak udar sigurno dogoditi odnosno da će se ta seizmička aktivnost završiti velikim udarom.

- Sad je samo pitanje koji vremenski period. To su prostori gde se prelamaju neki regionalni uticaji. Na tom prostoru mora u jednom trenutku da se dogodi jak zemljtres - kaže Slavica Radovanović.

Kaže da nema razloga za paniku, i podseća da smo na tom prostoru imali jake zemljotrese.

- Znamo kako to izgleda. Tu je građevinski gledano, situacija znatno izmenjena. Tu bi trebalo da je dobra gradnja. Prema tome nema nikavog razloga za paniku. Ovo je, prosto, jedna opomen da i ako ima nešto što smo loše sagradili, da se malo popravi, ojača, a da ubuduće isto vodimao računa jer mi imamo zemljotrese. Nismo bez njih - rekla je seizmolog Slavica Radovanović.

(Kurir.rs/Telegraf)