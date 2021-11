Foto: GO Voždovac

Opština Voždovac organizuje podelu novogodišnjih paketića za svu decu sa prebivalištem na teritoriji GO Voždovac, rođenu od 01.01.2014. do 31.12.2021. godine. Prijavu možete popuniti u svojoj mesnoj zajednici, u Opštini Voždovac ili na sajtu Opštine www.vozdovac.rs . Prijave traju do 28.11.2021. godine.

foto: GO Voždovac