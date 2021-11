PUŠTEN U SAOBRAĆAJ MOST U MLADENOVCU: Dokaz da ne postoje veliki i mali projekti

Rekonstrukcija mosta u Mladenovcu je dokaz da za Vladu Srbije i grad Beograd ne postoje razlike u važnosti i veličini infrastrukturnih projekata, istakli su ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i zamenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić prilikom današnjeg puštanja u redovan režim saobraćaja most u Mladenovcu.

- Ovo je dokaz da ne postoje veliki i mali projekti, ovaj most dužine 328 metara koji je izgrađen između dva svetska rata praktično nikada nije temeljno rekonstruisan od tad. Кada smo počeli radove na sanaciji ovog mosta i uklonili kolovoz, videli smo koliko je most propao, koliko je čelična konstrukcija propala i koliko prokišnjava - kazao je Momirović.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

On je napomenuo da se od starta nije razmatralo o presvlačenju asfalta već isključivo o kompletnoj rekonstrukciji.

- Građane ne interesuje da li nešto radi Republika ili gradi grad, opština ili mesna zajednica, već da se problemi rešavaju a mi probleme možemo da rešimo samo ako smo zajedno i zajednički vodimo istu politiku, i predsednik Republike, i Vlada i grad–opština, jer ako neko vodi drugačiju politiku problemi ne mogu da se rešavaju - rekao je Vesić.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

On je dodao da je brza sanacija mosta u Mladenovcu pokazatelj iste politike i dobrog ekonomskog razvoja zemlje, kao i da su Vladi Republike Srbije i gradu Beogradu podjednako važni svi projekti.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

Predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić napomenuo je da je završetkom radova na nadvožnjaku rešen značajan problem za građane Mladenovca i da je u toku veći broj radova i to od izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže do asfaltiranja ulica. On je najavio da Mladenovac uskoro ulazi u investiciju od 40 miliona evra u okviru projekta Čista Srbija, čime će opština sa selima Jagnjilovo, Velika Кrsna i Velika Ivanča dobiti 60 kilometara kanalizacione mreže uz postojenja za prečišćavanje voda.

foto: MGSI/Đorđe Krstić

Most preko železničke pruge u Mladenovcu sastoji se od dve prilazne betonske konstrukcije dužine 104 metara i 182 metara, i od glavne čelične konstrukcije preko železničke pruge dužine 42 metara. Objekat je pre uvođenja Izvođača u posao bio u vrlo lošem stanju, pored vidljivog oštećenja kolovozne ploče uočeno je i veliko procurivanje vode na skoro celoj površini mosta, kao i otpadanje pojedinih delova betona.

Na objektu je u okviru urgentnih radova vršena rekonstrukcija prilaznih i glavne mostovske konstrukcije preko pruge. Na prilaznim konstrukcijama izvršena je izrada novih pešačkih staza, ograda, ivičnjaka, kolovoza i hidroizolacije kolovozne ploče.

