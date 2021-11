KOMŠILUK SE SKUPIO DA GLEDA AKCIJU U TAKOVSKOJ: Mače zaglavljeno u pukotini od NATO bombe dozivalo čitav dan dok nije došao Srđan

BEOGRAD - Malena mačka je nekoliko sati provela u pukotini zida dela zgrade RTS-a, na visini od desetak metara, dozivajući pomoć. Srećom, postoje ljudi koji se rado odazivaju pozivu za spasavanje životinja u nevolji.

Mače, zaglavljeno u zidu dela zgrade RTS-a koja je pogođena tokom NATO bombardovanja, spasao je Srđan Dašić, volonter neprofitnog udruženja građana Animal Rescue Serbia (ARS) uz asistenciju Aleksandra Gavrića, predsednika i osnivača organizacije.

Kada se spustio do pukotine u kojoj je provela dan, maca se sakrila, pa se Srđan ozbiljno pomučio da dođe do nje.

I uspeo je. Maca nije odolela hrani iz njegove ruke, Srđan ju je bezbedno spustio na zemlju.

Šta da radite kad vidite macu na drvetu, da je tu ostavite ili spustite?

ARS je na svojoj Fejsbuk stranici savetovao građane i ljubitelje maca da prema njihovoj statistici čak 74 odsto spasavanja se odnosi na mačke. Od toga oko 60 odsto su one koje su se popele na drvo i sada ih je strah da same siđu.

To ne znači da one ne znaju da siđu, već ili čekaju da situacija na zemlji postane sigurna (npr ode pas koji ih je pojurio), ili skupljaju hrabrost. U međuvremenu glasno mjauču i dignu na noge ceo komšiluk, koji onda uznemiren zove za pomoć razne službe.

Naš savet je da prvo proverite da li je mačka na drvetu povređena. Ukoliko nije, strpljivo sačekajte bar jednu noć, jer u oko 90 odsto slučajeva mačke siđu same tokom noći, čak i mačići od 2 meseca. To ih mnogo manje traumira, nego da neka nepoznata stvorenja sa šlemovima i čudnim napravama jure za njima po drvetu, gde se one osećaju kao u sigurnoj kući.

Pogotovo ukoliko je mačka ulična i nije naviknuta na ljude, manja je trauma za nju da dan više provede na drvetu i nakon toga skupi hrabrost da siđe sama (potrebno je na zemlji obezbediti mir i sigurnost, bez pasa i ljudi), nego da je spasioci hvataju. Ona za to vreme neće umreti od gladi i žeđi. Ukoliko je vlasnička mačka koja nije odrasla napolju, to bi bio dovoljan argument da nakon jedne noći dođu spasioci.

Nije dobro da mačka provede vise od dva-tri dana na drvetu bez hrane i vode, mada smo imali ekstreman slučaj, o kojem smo takođe već pisali, a to je Noa, koja je bila povređena na drvetu 11 dana i tek tad nas je žena pozvala. Mačku smo spasili, oporavili i srećno udomili.

Dakle, bez panike kada su u pitanju mačke na drvetu. Dajmo i njima šansu, makar jednu noć, da siđu same, bez obzira koliko tužno mjaukale, jer je za njih to bolje. A na taj način dajemo prostora spasiocima da deluju tamo gde je zaista ugrožen život, gde se životinja davi, ili nema nikakve šanse da se sama spasi.

