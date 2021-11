ZNA SE GDE SE DOGODILA SNAŽNA EKSPLOZIJA: Ne može da se priđe fabrici u Bubanj potoku, bilo oko 100 radnika u smeni (VIDEO)

Eksplozija i jaka detonacija koja se čula nešto posle 14.00 sati kako nezvanično saznajemo dogodila se navodno u fabrici raketnog goriva u Bubanj potoku.

Upućene su ekipe vatrogasaca za sada se ne zna šta se tačno dogodilo i da li ima povređenih.

00:16 ZNA SE GDE SE DOGODILA SNAŽNA EKSPLOZIJA: Ne može da se priđe fabrici u Bubanj potoku, bilo oko 100 radnika u smeni

Kako su nam rekli sugrađani, kada se dogodila eksplozija osetilo se nešto nalik zemljotresu.

Stanovnici u Bubanj potoku kažu da čuju sirene na sve strane, a vide i gusti dim koji se vije u nebo

1 / 9 Foto: Kurir

Kako smo još nezvanično saznali, navodno je potpuno odvaljen put pored fabrike, ne može da joj priđe.

Pretpostavlja se da je detonacija bila toliko jaka da je mogla da uništi okolne objekte, takođe strahuje se da bi moglo da ima povređenih s obzirom na to da je bilo radnika u to vreme kada je došlo do eksplozije.

(Kurir.rs)