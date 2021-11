VESIĆ I MOMIROVIĆ OBIŠLI RADOVE U BATAJNICI: Izgradnja nadvožnjaka omogućiće veći komfor stanovnika

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i predsednik opštine Zemun Gavrilo Кovačević obišli su danas radove na izgradnji nadvožnjaka preko brze pruge u Batajnici.

foto: Beoinfo

Vesić je istakao da na brzoj pruzi više neće biti klasičnih pružnih prelaza zbog razvoja železnice i bezbednosti vozača u drumskom saobraćaju.

- Radi se nadvožnjak u dužini od 285 metara, kao i 1.200 metara pristupnih saobraćajnica koje će se ulivati u Batajnički put, a potom i u Batajnički bulevar, čime će biti rešen problem saobraćaja u ovom naselju. Takođe, ovim će biti omogućena povezanost naselja Šangaj sa Batajnicom – najavio je Vesić.

foto: Beoinfo

Precizirao je da vrednost projekta, koji je finansirao Grad Beograd, iznosi šest miliona evra.

– Ovo je primer kako Grad i Republika mogu da rade zajedno, imajući u vidu da je brza pruga finansirana iz republičkog budžeta, a da pritom građani dobiju bolji komfor života. Projekat je bio zahtevan zato što se na ovoj deonici nalazio veliki broj kuća čiji su vlasnici dobili pravičnu nadoknadu – naveo je Vesić.

On je najavio radove na proširenju Batajničkog puta i izgradnji Batajničkog bulevara, napomenuvši da je rešeno i uključenje na auto-put.

foto: Beoinfo

– Ovi projekti će doprineti da se radi nova linija Bg voza do Surčina, budućeg nacionalnog stadiona, aerodroma i Obrenovca. To će omogućiti ljudima iz Novog Sada da brzim vozom dođu do Železničke stanice Zemun, da se prebace na Bg voz i stignu do aerodroma. Sutra, kada se završi brza pruga, ista stvar biće moguća i iz Niša ili Valjeva – kazao je zamenik gradonačelnika.

Momirović je istakao da je projekat značajan jer je pretio da ugrozi projekat brze pruge Beograd – Novi Sad.

foto: Beoinfo

– Uspeli smo da nađemo adekvatno rešenje i uradimo eksproprijaciju zemljišta. Ovaj projekat podiže kvalitet života građana Batajnice, ispod nadvožnjaka je najbrža pruga u Istočnoj Evropi – istakao je ministar i zahvalio Gradu Beogradu i Opštini Zemun na dobroj saradnji. Кovačević je dodao da su u planu i drugi bitni projekti za stanovnike Batajnice, poput odvodnjavanja, čišćenja i izgradnje drenažnih kanala i putne infrastrukture za meštane Busija i Ugrinovaca. U planu je rekonstrukcija kompletne vodovodne mreže u naselju Šangaj i izgradnja sportske sale, najavio je Кovačević.

