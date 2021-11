BIĆE NOVCA ZA SVE: Budžet Beograda za 2022. skoro 1,4 milijardi evra, Vesić poziva građane da predlože projekte

BEOGRAD - Budžet Beograda za 2022. godinu iznosiće 150,4 milijarde dinara, odnosno skoro 1,359 milijardi evra, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i pozvao gradjane da u naredne dve nedelje na sajtu Grada Beograda predlože projekte koji se mogu realizovati iz sredstava ovog budžeta.

foto: Nebojša Mandić

"To je najveći budžet u modernoj istoriji Beograda", kazao je on i istakao da je to dokaz da se grad dobro razvija, preneo je sajt Grada Beograda.

Naveo je i da će na kraju tekuće godine, dugovanja Grada Beograda iznositi 281 milion evra, dok je pre osam godina dug bio milijardu i 200 miliona, sa tadašnjim budžetom manjim 500 miliona evra.

"Imamo dovoljno novca da ulažemo u najvažnije projekte, što ne znači da nije moguće rešiti sve probleme, ali veliki broj svakako da", naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, kada je u pitanju budžet za narednu godinu, trebalo bi izdvojiti izgradnju metroa, kao i gradsku i prigradsku železnicu, kao najveće infrastrukturne projekte u Beogradu u 21. veku.

"Gradićemo i fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu, Ostružnici i Obrenovcu. U planu je da se gradi 521 kilometar kanalizacione mreže u Obrenovcu, Lazarevcu, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu", rekao je Vesić.

Precizirao je i da kreće izgradnja linijskog parka na Dorćolu, kao i rekonstrukcija Muzeja grada Beograda i Muzeja afričke umetnosti.

"Grad će kupiti 100 novih zglobnih autobusa, a raspisujemo i tender za kupovinu 80 novih trolejbusa. Do kraja godine će biti potpisan ugovor izmedju Ruske Federacije i Vlade Srbije kojim će Beograd obezbediti novih 50 tramvaja. Time će 80 odsto od ukupnog broja tramvaja na ulicama biti potpuno novo", naveo je Vesić.

Dodao je da će biti rekonstruisana Deveta beogradska gimnazija, osnovna škola u Batajnici, ambulante u Pudarcima i Кamendolu, a radiće se i dom zdravlja u Železniku.

"Gradiće se i kanalizaciona mreža na levoj obali Dunava. Juče je raspisan tender za izgradnju postrojenja, dok tender za izgradnju kanalizacione mreže očekujemo u narednih desetak dana. Sve navedeno znači da će izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda na levoj obali Dunava početi u februaru naredne godine", istakao je Vesić.

foto: Ana Paunković

On je rekao da pored velikih projekata i veliki broj malih koji takodje mogu da se realizuju iz gradskog budžeta.

"Zato od danas na zvaničnom sajtu Grada Beograda svaki gradjanin i gradjanka mogu da pronadju čitav budžet Grada sa obrazloženjem. Javna rasprava traje dve nedelje, jednim klikom na sajt otvara se formular putem koga možete da predložite šta treba još da se uradi", rekao je on.

Podsetio je da je prošle godine stiglo 10.046 predloga, a otprilike je prihvaćena jedna trećina.

On je precizirao da gradjani do 8. decembra mogu da šalju predloge koji će biti razmotreni, a da će 20. decembra budžet biti usvojen.

"Pre toga ćemo objaviti šta smo od predloga gradjana prihvatili. Ovo je prilika da gradjani shvate da mogu da utiču na budžet grada, jer je to novac koji njima pripada i da oni treba da se pitaju kako se pare troše", rekao je Vesić.

Govoreći o svemu što je ove godine uradjeno sredstvima iz gradskog budžeta, Vesić je naveo da se sada gradi, projektuje ili su radovi već završeni na 15 vrtića.

"Uradjena je rekonstrukcija Zemunske i Pete gimnazije, izgradjen dom zdravlja u Borči, Bulevar patrijarha Pavla, gde uskoro počinje i druga faza radova od Кošutnjaka prema Mostu na Adi. Uradjene su rekonstrukcije ulica Save Maškovića i Crnotravske, sa kružnim tokom na Banjici, a takodje i Savski trg", kazao je zamenik gradonačelnika.

Uradjeno je i 176 kilometara kanalizacione mreže, 96 fasada, a sa regionalnim vodovodom Makiš–Mladenovac, naveo je, stiglo se do naselja Ritopek, a do marta će biti završeni odvojci za Vrčin i Grocku.

"Raspisujemo tender za poslednji deo opštine Grocka, za naselja Dražanj, Кamendol, Pudarci… To znači da ćemo već od sledeće godine preći na opštinu Sopot i stići do Mladenovca, koji će takodje dobiti stabilno vodosnabdevanje iz gradskog vodovoda", kazao je on.

Dodao je da je uradjena kompletna infrastruktura u Bloku 42 za novu autobusku stanicu.

"Obnovljeno je 15 parkova, a izgradjena su i tri nova. Uredjena su 43 sportska terena i pet-zona, a u toku su radovi na izgradnji groblja za kućne ljubimce", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Beta)