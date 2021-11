MAJCI IZ BEOGRADA PROVALNIK PROBAO DA UPADNE U STAN DOK JE BILA SAMA SA BEBOM! Promenio je glas, OVAKO SE PREDSTAVIO!

Naša sagovornica apelovala je na sve mame koje ostaju same noću sa decom da se paze

Po Petlovom brdu ordinira muškarac koji noću vreba žene koje su same u stanovima!

Informaciju o ovome sa nama je podelila sugrađanka P.N. sa Petlovog brda, koja je od petog novembra u konstatnom strahu, zbog čega čak trenutno nije ni u Beogradu!

Naime, ona je napisala da je pomenutog dana negde oko šest sati ujutru neko pokušao da obije njen stan, dok je u stanu bila sama sa drugaricom, bebom, i mačkom.

- Ubeđene smo da je muškarac imitirao ženski glas i predstavio se kao Dobrila i nalegao na bravu. Pre toga je "legao" na zvono dok nisam ustala, pozvala muža i pitala da li on zvoni, ali to nije bio on.

- Taj provalnik je otišao tek kad je čuo drugaricu i mene kako zovemo policiju - rekla je ona i apelovala na sve mame koje ostaju same noću sa decom, a i sve ostale devojke koje ostaju same noću.

- Meni se dešavalo mnogo puta da ostavim otključano i tako spavam, ali smo tad imali staforda. Sva sreća pa su mi sada sve tri brave bile zaključane - rekla je ona.

Dodala je takođe da je videla da se isto desilo i porodici na Vračaru, s tim da je njima lopov ušao u kucu i nonšalantno pokrao sve dok su oni spavali, žena je spavala sa dečicom u krevetu.

Kurir.rs / S. T.