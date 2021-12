EVO KAKVA JE ZAKONSKA OBAVEZA GRADA U VREME PADAVINA Grad sve vreme čisti, ekipe rade na terenu i puno više nego što je predviđeno

Sneg neprestano pada od sinoć u Beogradu, dežurne službe su uveliko na terenu sa potrebnom mehanizacijom, a u prestonici se čisti i više nego što je to zakonski propisano.

Naime, zakon nalaže da četiri sata po prestanku padavina moraju da budu očišćene ulice prvog prioriteta, a u prestonici su to one kojima saobraća gradski prevoz. To je tačno 1.900 kilometara u Beogradu. Ulice se čiste sve vreme, ali pošto sneg sve vreme pada - na ponekim saobraćajnicama ipak ima snega.

Pored ovoga, 48 sati po prestanku padavina čiste se ulice drugog prioriteta, a to je 500 kilometara ulica u prestonici.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da je na terenu 200 radnika Beograd puta, 110 kamiona, preko 350 radnika Gradske čistoće, preko 300 radnika Zelenila. Otklanjaju se svi problemi, kao ovaj u Bebelovoj koji smo upravo otklonili, gde je slomljena grana blokirala saobraćaj tramvaja.

Grad Beograd spakovao je 68.000 džakova sa po pet kilograma industrijske soli i svaka opština, njih 17, dobila je po 4.000 džakova da ih besplatno podele stambenim jedinicama. Njihova obaveza je da očiste trotoare, odnosno javne površine ispred svojih zgrada.

Republika permanentno čisti oko 300 kilometara ulica u Beogradu - autoput, Zrenjaninski put, obilaznicu, kao i Ibarsku magistralu.

