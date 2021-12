VOZAČ KAMIONA KOJI JE PROPAO KROZ RUPU NA VOŽDOVCU: Sve se desilo u sekundi! Uspeo sam da izađem na bočna vrata

Na uglu Kačarske i Kostolačke ulice na Voždovcu došlo je do širenja pukotine u asfaltu koja je nastala usled pucanja vodovodne cevi.

Vozač kamiona Goran S. ispričao je za Novosti kako se odigrala ova drama u ranim jutarnjim časovima:

- Sve je bilo normalno, komšije kažu da je još juče pukla cev. Uspeo sam na bočna vrata da izađem. Oko 3 jutros se to desilo. To je bilo nezgodno jer je noć. Išao sam polako zbog leda i snega ali je samo odjednom propao kamion. Dobro je sve prošlo, ne znam šta mi je prošlo kroz glavu jer se sve desilo u sekundi. Jedan mladić je došao i potom policija oni su sve obezbedili - rekao je on.

Srećom, kako kaže, zadržao se prvi desni točak pa je uspeo da se izvuče na suvozačeva vrata.

Goran je inače prevozio mleko za gerontološki centar koji se nalazi dve ulice niže.

(Kurir.rs/Novosti)