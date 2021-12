PROFESOR JOVICA PONEO NAJLEPŠU TITULU HEMI-CAR: Učenici ga obožavaju, zasluženo dobio POSEBNU NAGRADU i NADIMAK

On je jedan od retkih profesora kome su učenici nadenuli titutlu HemiCar. Za taj nadimak zaslužene su njegove metode učenja i prenošenja znanja u vidu popularnih televizijskih kvizova, eksperimineta, humanitarnih akcija...

Jovica Plavšić, profesor hemije u Desetoj beogradskoj gimnaziji, zbog toga je jedan je od šest najboljih nastavnika u Srbiji, dobitnik nagrade koju već osam godina dodeljuje Udruženje "Živojin Mišić".

"Svi nastavnici imaju kvizove, ali kada preslikamo televizijsku formu, to bude još zanimljivije", kaže Jovica koji je do sada preslikao kviz Potera, Slagalica, Stigni me ako znaš itd.

HemiCar je za potrebe online nastave snimio 54 časa hemije.

"Poslednja 55 emisija snimljena je kao kviz, gde je stalo sve ono što smo učili prethodne godine", objasnio je profesor Plavšić i dodao da se u ulozi Tragača našla njegova koleginica, takođe profesorka hemije.

Učenici ne žele da se pomuče kada odgovaraju za ocenu, navodi Plavšić, a u kvizu daju maksimum jer im je zanimljivo. Čitav koncept je interesantan je i publici pred kojima se organizuje kviz.

"Gde ćete zanimmljiviju situaciju da se prekoputa učenika nađe profesor. Mi smo jako poštovani u školi i ako napravimo situaciju da smo u istoj ravni, učenici su motivisani da pokažu šta znaju i svima je zanimljivo da vide taj čudan sukob", objašnjava sagovornik Pulsa Srbije Kurir televizije.

Inače, nastavnici se ne prijavljuju sami za nagradu Udruženja "Živojin Mišić", već ih kandiduju bivši učenici, kolege, direktori škole.

"Prijavu razmatraju članovi žirija, najbolje kolege ranijih godina i to je velika, dodatna čast", zaključuje profesor koji organizuje i humanitarne akcije.

Poslednja u nizu je akcija prikupljanja novogodišnjih paketića za Dom Moše Pijade.

"Saznamo šta im treba, sakupljamo, pa organizujemo malo pozorište, bend i organizujemo šou", navodi ovaj veliki pedagog.

