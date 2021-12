DŽINDŽER BAR NA DORĆOLU PREGLASNOM MUKOM TERORIŠE STANARE: U stanovima doslovno poskakuju od vibracija i basova!

Kafić „Džindžer bar“, u Venizelosovoj ulici, u srcu Dorćola, noću se pretvara u pravi disko klub u stambenoj zgradi, koja je puna male dece i beba, tvrde za Kurir stanari ove zgrade.

- „Džindžer bar“ je samo naizgled fin, ušuškani kafić u srcu Dorćola, ali tokom noći pretvara se u pravi disko klub. Opremljen stroboskopima, laserima, profesionalnim glasnim ozvučenjem, miksetama i ostalim rekvizitima koji podgrevaju atmosferu do maksimuma, ovaj „mirni lokal“ nije adekvatno zvučno izolovan i noću se pretvara u klub koji stanarima zgrade i okolnih zgrada pravi bukvalno pakao od života.

Stanari u svojim stanovima doslovno poskakuju od vibracija i basa. Deca i bebe u zgradi plaču i jako su uznemireni, jer ne mogu da spavaju od buke - kaže za Kurir jedan od stanara zgrade, koji je, kako kaže, plašeći se za svoju bezbednost, želeo da ostane anoniman.

On dodaje da su stanari već pisali brojne peticije i kontaktirali s raznim inspekcijama, ali problem nije rešen.

- Inspekcija je merenja vršila preko dana, a ne noću, kad je buka - kaže naš sagovornik i dodaje da lokal nema dozvolu za baštu, kao i da je, takođe bez dozvole, na nekoliko mesta ispod komšijskih prozora izbušena i fasada za ventilaciju.

Komunalci postupali 48 puta Kafić kažnjen pet puta Iz Komunalne milicije za Kurir su poručili da su od početka godine postupali 48 puta po prijavama na buku iz „Džindžer bara“ i kafiću izdali pet prekršajnih naloga i jedno upozorenje. U Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda kažu za Kurir da je investitoru lokala na Dorćolu naloženo da ukloni ventilacioni sistem iz poslovnog prostora i da fasadu objekta vrati u prvobitno stanje, kao i da je u vezi sa emitovanjem buke od muzike iz navedenog objekta vođen upravni postupak, ali da nisu našli nepravilnosti.

Stanari ove zgrade su posebno zabrinuti i zbog toga što je „Džindžer bar“ već izbacio reklamu za prednovogodišnji i novogodišnji program, u kojem se vidi da su od 22. decembra do 1. januara, čak 11 dana bez pauze, svako veče planirane žurke i nastupi.

Na telefon lokala „Džindžer bar“ Kuriru se javio muškarac koji se predstavio kao vlasnik objekta i rekao:

- „Džindžer bar“ radi u skladu sa svim propisima. S obzirom na to da smo u stambenoj zgradi, radnim danima radimo do 24 sata, a muzika je do 23 časa, dok je vikendom radno vreme do jedan sat, a muzika do ponoći. Kada je reč o buci, imamo sva moguća merenja i sve moguće elaborate.

R. Kantar