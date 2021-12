ZNAMO GDE SE OVE ZIME SLUŽI NAJBOLJA KLOPA: 10 gastro kućica i specijalan bar čeka vas na Starogradskoj zimi

Samo otvaranje Starogradske zime u Parku vojvode Vuka obeležio je fenomenalan muzički programu za sve ukuse i generacije. Posetioci pored dobre pesme i kreativnog sadržaja, imaju i pravi boemski užitak zahvaljujući poznatim beogradskim restoranima.

Ukoliko ste ljubitelj fenomenalne hrane, kvalitetne muzike, toplih napitaka, onda ove zime definitivno morate posetiti Topličin venac u Parku vojvode Vuka gde se skuže vrhunski specijaliteti. Naime, na Starogradskoj zimi čeka vas deset gastro kućica najboljih restorana Beograda, kao i specijalni zimski bar u kom će svako moći da uživa u svom omiljenom napitku.

foto: Promo

U nastavku vam otkrivamo kakvi specijaliteti vas čekaju u Parku vojvode Vuka, i verujemo da ćete se nakon toga uputiti na najbolje mesto u gradu.

NJEGOŠ PALAČINKA

Za one koji nemaju inspiraciju, tu je Njegoševa palačinka! Čarolija ukusa u jednom slatkišu za sve one koji su slatkorečivi ali i vole da uživaju u slatkišima! Ipak uvek smo spremni za inzenađenja: Tu je i slana palačinka za one koji vole da pojedu slatko pa slano - šunka, pavlaka, kačkavljaj… mmm, ima li šta ukusnije. Nakon toga, eurokrem, plazma, banana... omiljena kombinacija vraća nas u detinjstvo. Prva smo kućića na Starogradskoj zimi i željno iščekujemo da probate našu najukusniju palačinku.

foto: Promo

ČIK PROBAJ

Pitate se kakva je to velika konzerva ispred Parka Vojvode Vuka? Čik probaj pokretna gastro prikolica! Unutra imamo sve: burgeri, palačinke, hot dog… Za svakog ko nije siguran šta da jede, najbolje da proba sve! Master šef Raša Vlačić i njegov tim spremaju klopu za vas i druženje i slikanje ispred našeg food trucka je MUST ove zime!

foto: Promo

LOCO ŠEF

Koliko ste loco? Koliko ste spremni na invaziju ukusa u našim burgerima? Jendostavno rečeno... Mi pravimo vrhunske burgere! U našoj ponudi imamo različite ukuse koji će obradovati sve sladokusce koji vole dobar burger. Meso pravi sam lično kuvar Bane. U ovoj gusarskoj kućici naćićete tri musketara - Baneta, njegovog sina i prijatelja koji zajedno se trude da vas obraduju u doba ručka, večere, a možda ste spremni i za spicy burger za doručak?

foto: Promo

INBOX KITCHEN - Hummus Express

Ako ste spremni za promenu izvan stadardnih ukusa, tu je za vas libanska kuhinja. Šarena kućića u srcu food kornera nudi vam zdrave i ukusne obroke! Pored Humuss boxa tu su i omiljeni falafeli, pileće i goveđe šavarme. Probajte naše začine, osetite duh libanskih masjtora kuhinje!

Ž BURGER

Dobro poznati brend burgera koji je omiljena klopa za društvo. Nastao kao proizvod maratonskih priprema klope za ekipu sa željom da što više ljudi proba naše burgere. Burger se pojede za trenutak, a prepričava se danima. Od A do Ž, nudimo ukuse koji "kidaju". Za Starogradsku zimu spremili smo novog ortaka za ekipu - EL TORO! El Toro je besan, ljut i.. moramo priznati NEODOLJIVO SLASAN! Čekamo vas na Palasu.

foto: Promo

PIVO I KOBAJE

U našem meniju trudimo se da negujemo duh nemačke pivnice uz ukusne kobasice i dobro pivo. Kobaje i pivo uvek asociraju na rok, na festival, na brzu klopu s nogu u kojoj uživate i dobro se provodite. Procija za svačiji ukus i stomak, a izbor piva zadovoljiće i najizbirljivije. Naše domaće kraft pivo Pikova dama neće vas ostaviti ravnodušnim! Uz pivce ide i kobaja sa sirom, a sigurni smo da ćete se vratiti po još. Dođite da se družimo ispred naše kućice, da uživamo u stvarima koje volimo i grejemo se uz ove lepe zimske dane.

foto: Promo

KRIS BONBONE

Najšarenija kućica ostavlja bez teksta ne samo decu već i roditelje! Ukusne lizalice, šarene bombone, jabuke u šećeru… Bilo da ih jedete na našem festivalu, ponestee za Novogodišnji poklon, niko ne može odoleti bar jednom šarenom štapiću!

PEĆINA KOKICE

Kokice sa prezimenom. Više od 30 godina obraduju ljude svih uzrasta. Mala ili velika kesica kokica tu je da nas razonodi, utoli glad ali i u svakom trenutku obraduje svojim mirisom zdravog kukuruza.

foto: Promo

Radno vreme gastro kućica radnim danima je od 15 do 22 časa, a vikendom od 11 do 23 časa.

Program "Starogradska zima" organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, a medijski partneri su Mondo i Adria Media magazini.

foto: Promo

Partneri projekta Starogradska zima su Coca - Cola, Heineken, Telekom Srbija, Skijališta Srbija, Mondelez i Frikom.

Sve novosti na dnevnom nivou možete pratiti na Instagram stranici Starogradska zima.

Promo tekst