ŠTA TREBA DA ZNATE PRE DOČEKA NOVE GODINE U BEOGRADU: Evo kako rade prodavnice i koje su izmene u saobraćaju

Poslednjeg dana 2021. godine prodavnice i pošte će raditi skraćeno, a zbog organizovanih dočeka ispred Doma Narodne skuštine i u Beogradu na vodi na snazi će biti izmene u saobraćaju i javnom prevozu.

Prodavnice će 31. decembra uglavnom raditi skraćeno, do 18 sati. Zelene pijace biće otvorene uobičajeno, do 19 časova.

Palilulska pijaca biće otvorena do 20 sati.

Pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće danas skraćeno do 17, najveće do 18 časova.

Bez prekida rade Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošta na Aerodromu "Nikola Tesla".

Izmene u saobraćaju zbog dočeka ispred Doma Narodne skupštine

Zbog dočeka ispred Doma Narodne skupštine, u 17 časova sve se zatvara u zoni koncerta, oko 19 časova i Takovska ulica, odnosno svi pravci koji vode ka Narodnoj skupštini.

Preusmeravaju se sve linije koje prolaze ovim delom grada, privremeno ukidaju tramvajske 5, 6, 7, 9, 10, 11L i 12L2, pojačavaju 13 i 14.

Posetioci će dobiti zaštitne maske sa motivom spomenika Pobedniku, ulaziće preko dezinfekcionih punktova, uz obavezno merenje temperature. Obezbeđen je i punkt za brzo testiranje na Trgu Nikole Pašića. Kapije se otvaraju u 19, program počinje u 20 časova.

Parking besplatan Tokom proslave novogodišnjih praznika, sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po nedeljnom redu vožnje i to sve do utorka. Besplatno će biti i parkiranje u zoniranim delovima grada, od subote do ponedeljka. Garaže će raditi po standardnom režimu, kao i služba za prenos vozila. Ukupno pet apoteka "Beograd" će, kao i ranijih godina, 1. i 2. januara primati kupce 24 časa: u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27. Sve prodavnice i tržni centri biće zatvoreni u subotu, dok će od 2. januara raditi po uobičajenom radnom vremenu. Prvog dana Nove godine biće zatvorena i većina zelenih pijaca, skraćeno do 14 časova će raditi samo tržnice "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac". U subotu, 1. januara, dežuraće samo Glavna pošta, dok će narednog dana biti otvoreni šalteri ekspoziture u Savskoj ulici, TC "Stadion", "Novi Merkator", "Big fešn" i u "Šopiju" u Borči. (Novosti)

U gradskom prevozu važi red vožnje za radni dan dok će noćne linije početi sa radom dva sata ranije. Praktično, dnevni i noćni prevoz preklapaće se od 22 do 23 sata.

Prvi put se organizuje doček u Beogradu na vodi

Ove godine prvi put organizuje se doček Nove godine u Beogradu na vodi. Najkasnije do 14 sati, vozači bi trebalo da sklone svoja vozila iz Hercegovačke ulice i sa okolnih parkinga. Hercegovačka se potpuno zatvara od 18 sati.

Ni vozila ni pešaci neće moći preko Starog savskog mosta od 19 do 23.30 niti preko Gazele od 23.58 do 00.07. Potpuno se zatvara pristup novobeogradskoj obali Save od mosta Gazela do starog Savskog mosta.

Ulaz na koncert za pešake moguć je iz dva pravca – iz Hercegovačke ulice i sa Sava Promenade iz pravca Brankovog mosta. Program počinje u 20 sati.

Tokom novogodišnje noći u Beogradu se očekuje temperatura od 7 do 9 stepeni.

Radno vreme klizališta na Tašmajdanu i Adi

Otvoreno klizalište na Tašmajdanu radiće danas od 15 do 17 sati. Klizalište na Adi, u Kamenom gradu, danas otvara vrata od 10 do 15.30 časova.

(Kurir.rs/RTS)