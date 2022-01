VESIĆ NAJAVIO POČETAK GRADNJE: Kreću radovi na izgradnji Linijskog parka duž obala reka u starom delu Beograda! OVAKO ĆE IZGLEDATI

Kad završimo Linijski park, imaćemo jedinstven park u svetu uz obalu reka dužine 4,6 kilometara, rekao je on

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će naredne sedmice početi izgradnja Linijskog parka "na najatraktivnijoj lokaciji u starom delu Beograda".

On je za televiziju Hepi ocenio da će biti potrebno tri godine da Linijski park bude završen, preneo je Beoinfo.

Vesić je objasnio da je toliko vremena potrebno jer postoji "jedan broj" nelegalnih i legalnih objekata koji će morati da budu uklonjeni, kao i stare železničke šine.

"Kada završimo Linijski park, imaćemo jedinstven park u svetu uz obalu reka dužine 4,6 kilometara", rekao je Vesić.

Dodao da je ponosan na taj projekat zato što je to, kako je naveo, "najvažniji projekat uredjenja javnih prostora". Objasnio je da će uređenje prve dve celine izvesti Javno komunalno preduzeće "Zelenilo – Beograd”.

"To je prostor od Beton hale, preko Kule Nebojša do Sportskog centra "25. maj – Milan Gale Muškatorivić” i taj deo počinje da se gradi početkom naredne nedelje", rekao je on.

Naveo je da će za ostalih osam celina Linijskog parka, gradski Sekretarijat za investicije objaviti javnu nabavku za projektovanje i izvodjenje radova.

"Očekujem da u letnjim mesecima krenemo sa radovima u ostalih osam celina", rekao je Vesić.

Objasnio da je Linijski park zamišljen tako da nema trajne sadržaje, već, kako je naveo, "izmenjive u odnosu na doba i vreme kada se dogadjaji i kulturne aktivnosti obavljaju".

"Tu će biti i sportskih aktivnosti, privremenih komercijalnih sadržaja, amfiteatara i preko sto drugih sadržaja. Obezbedili smo takodje prostor za parkiranje...", rekao je Vesić.

