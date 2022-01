GORAN VESIĆ: Grad spremno dočekao sneg! Sve ulice prvog prioriteta očišćene!

Nadležne gradske službe spremno su dočekale snežne padavine i sve ulice pvog prioriteta su čiste, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić u uključenju u vesti TV Prva.

On je podsetio da je sneg počeo da pada oko osam časova ujutru i precizirao da je u centru grada padao do 14 sati, a u prigradskim delovima dva sata duže.

– Ukupno je, kako u kom delu grada, palo od 10 do 15 centimetara snega, u zavisnosti od dela grada. Temperatura je bila od plus šest do minus tri, što sada izaziva stvaranje poledice. Tokom dana posuli smo oko 400 tona industrijske soli i 200 tona mešavine. Na ulicama se nalazi 60 velikih i 15 malih kamiona, kao i 15 utovarivača. a dežura oko 300 ljudi. Grad se dobro izborio sa snegom, budući da nije bilo većih zastoja. Imali smo tokom dana svega 30-ak poziva iz JKP „GSP Beograd“ i sve je rešavano u roku od sat vremena.

foto: Kurir

U ovom trenutku sve linije koje održava GSP rade normalno. Postoji nekoliko minibus- linija, koje održavaju privatni prevoznici i koje su uvedene u uskim ulicama koje su u vreme snežnih padavina teško prohodne i te linije su trenutno skraćene, ali će i to veoma brzo biti rešeno. Inače, javni prevoz u Beogradu obuhvata 524 linije.

Grad potpuno normalno i dobro funkcioniše i želim da čestitam ljudima iz JKP „Beograd put“, jer su se dobro organizovali i pokazali da znaju svoj posao – rekao je Vesić. Prema njegovim rečima, pomenutih 60 velikih i 15 malih kamiona su i dalje na ulicama i ostaće u ovom stepenu pripravnosti i tokom sutrašnjeg dana, dok će dalje će situacija biti menjana u zavisnosti od padavina.

– Radnike dežurnih gradskih službi noćas očekuje veliki posao, budući da je potrebno nastaviti sa posipanjem soli jer se stvara poledica, a kako su ulice očišćene može da se dogodi da vozači, naročito neiskusniji, ne primete led i zbog toga može doći do saobraćajnih nezgoda. Apelujem na sve vozače, posebno neiskusnije, da ne koriste automobile bez preke potrebe. Upravo zbog toga će JKP „Beograd put“ preventivno sipati so kako bi „razbili“ led gde god je to moguće – istakao je Vesić.

On je dodao da Grad Beograd, odnosno nadležne službe i preduzeća, čiste oko 1.900 kilometara ulica prvog prioriteta.

– Te ulice su već čiste iako je naša obaveza da budu čiste četiri sata posle prestanka padavina. Pored toga čistimo oko 500 kilometara ulica drugog prioreiteta, koje bi trebalo da budu čiste 48 sati nakon prestanka padavina. Takođe, čisti se i oko 300 kilometara ulica koje se nalaze u nadležnosti Republike Srbije, ali je i za njih nadležan JKP „Beograd put“. Ukupno, grad brine o 2.700 kilometara ulica, što je zaista ogromna brojka budući da možemo da je uporedimo sa udaljenošću Moskve od Beograda, koja iznosi 2.200 kilometara. Svaku od pomenutih ulica kamioni koji čiste moraju da prođu u proseku oko 10 puta i jasno je koliko veliki posao ti ljudi obavljaju. Oni su zaista pravi heroji ovog grada – poručio je Vesić.