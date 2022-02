BEOGRAD SE NEĆE OBRAČUNAVATI NI SA KIM! Vesić o kontroli buke: U cilju zaštite građana

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsetio je da od danas počinje primena Zakona o buci.

"Imamo merače buke, to su aparati koje smo kupili za Komunalnu miliciju, dozvoljena buka iznosi 65 decibela a komunalni policajci mogu na licu mesta da izmere buku, zabrane emitovanje muzike, oduzmu sredstva sa kojih se buka emituje, naplate kaznu koja iznosi 200.000 dinara i verujem da će to rešiti problem buke. To je bio jedan od najvećih problema Beograda, mnogo građana se žalilo i ja sam obećao sugrađanima da će to biti rešeno", rekao je Vesić i dodao:

"Splavovi će takođe morati da budu uređeni, neće moći da emituju muziku preko dozvoljenog nivoa a podsetiću i da smo doneli odluku o planu postavljanja splavova tako da će vlasnici početi da plaćaju to što koriste. Nije naš cilj da oteramo splavove ili da se obračunavamo sa ljudima sa splavova već je moj cilj da oni normalno rade, zarađuju i plaćaju svoje zaposlene ali i da poštuju svoje komšije. Beograd se prepoznaje po splavovima i dok sam ja u Beogradu grad se neće obračunavati ni sa kim već ćemo raditi tako da zaštitimo građane a da oni koji imaju svoje objekte mogu normalno da rade".

KREĆU TRAMVAJI 11 I 12 Sutra ujutro tramvaji na liniji 11 i 12 počinju redovno da saobraćaju preko Savskog trga. "Beogradu na vodi koji inače uređuje Savski trg treba još oko 15 do 20 dana da završe trg, puste još jednu saobraćajnu traku, posade zelenilo i drveće tako da ćemo do kraja februara imati uređen Savski trg", kazao je Vesić.

(Kurir.rs)