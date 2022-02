OPREZ! PREVARANTI VREBAJU NA AUTO-PUTU: Imaju razrađen sistem, ako vam se pokvari auto odmah prilaze, a onda počinje ova priča

Društvenim mrežama kruži upozorenje za građane zbog prevaranata koji vrebaju na auto-putu.

Naime, jedan korisnik Tvitera je opisao situaciju koja mu se dogodila na ulazu u Beograd, koja nije bila nimalo prijatna.

On je napisao da na auto-putu postoje ekipe koje nude pomoć kada vam zastane ili se pokvari auto, insistiraju da ne pozovete šlep službu, nego ponude brzu popravku i vuču vozila, a nakon toga vam traže veliki novac za tu uslugu.

Međutim, ovo nije jedini slučaj. Komentari su odmah počeli da se nižu, a ljudi su opisivali slične situacije koje su im se događale na auto-putevima te su i zaključili da prevaranti već imaju "razrađen biznis".

Ne znam da li znate, ali na autoputu kod nas postoji ekipa vozi tamo-vamo, pa kad vidi da je nekome stao auto, oni kao priteknu u pomoć, ponude brzu popravku ili vuču i, naravno, oderu te nakon toga. ⤵️ — Nikola Jovanovic (@PeckoPivo) February 17, 2022

"Vozač iz šlep službe mi posle priča kako ih ima nekoliko i pojavljuju se brzinom munje i više puta mu otkazali šlep dok je bio na putu ka autu, a par puta ga zvali ponovo jer su ih ovi nasamarili. Nikad do sada nisam čuo za ove ekipe i moram da priznam da nije prijatno", piše u objavi.

Jednom prilikom mladić doživeo nesreću jer je bilo, kako se navodi, prosuto ulje po putu, a da su se nezvanični serviseri kao i "šlep služba" momentalno stvorili na licu mesta. Još neki od komentara su bili da ovaj "biznis" podrazumeva i da oštećuju automobile na pumpama kako bi imali što više mušterija, pojave se na licu mesta i nude pomoć za velike pare.

Mladić je do detalja objasnio situaciju koja mu se dogodila i naveo da mu nije bilo svejedno.

"Meni danas stane auto na Bubanj potok uzbrdici i ja, pošto sam osiguran, pozovem šlep službu, pa prijatelja da dođe po ženu i decu i to je to, čekamo. Deset minuta kasnije, staje auto, izlazi iz njega čikica i odmah kreće "ma to ti je samo lamela, ajde upali auto da ti pokažem, izvučem te ja do vrha brda i voziš kući opušteno". Ja ga pitam da li je iz šlep službe, a on kaže "ma da, ajde zovi otkaži šlep, izvučem te ja do gore. Skontam ja koliko je sati, kažem mu da ću da sačekam šlep i zahvalim mu. On se ne da, insistira, forsira, traži da pokrenem auto da mi dokaže da je "samo lamela". Podignem ja tu malo glas, i on se povuče, sedne u auto i ode. Ono, na ulazu sam u Beograd i vrlo je prometno bilo, a čikica mator i sitan, ali da je bio mrak, manje saobraćaja, i da je bio neko fizički jači, mogu da zamislim kako ubeđivanje može da izgleda", stoji u objavi.

Takođe, navedeno je da su im meta turisti uglavnom, kao i da najčešće vrebaju na ulazu u Beograd, kod Bubanj potoka.

