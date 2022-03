ZA DUG OD 7.000 MORAO SAM DA PLATIM 20.000 JER SAM TUŽEN?! Stanar sa Đerma kivan na upravnicu zgrade, evo šta mu se dogodilo!

BEOGRAD - Kao što svi stanari svakog meseca moraju da plate struju, vodu i ostale komunalije, tako novac treba da izdvoje i za održavanje stambene zajednice, što pojedini - ne čine.

Kada se neplaćene nadoknade nagomilaju, stanarima zgrade stiže opomena pred utuženje, a ako je ne prime, sledi i tužba koja i te kako ume da udari po džepu. Međutim, u praksi se pokazalo da žitelji prestonice pretežno redovno izmiruje dugovanja prema zgradi, dok su oni koji se oglušuju o ove obaveze u manjini.

Nesloga u Sloginoj U Sloginoj ulici 13 prošle godine dogodio se incident kada je jedan od stanara zbog zahteva da izmiri nagomilana dugovanja prema stambenoj zajednici polomio oglasnu tablu, a zatim pocepao kućni red i na kraju polomio gelender. Reč je o članu porodice koja je u ovoj zgradi imala čak tri stana i kojima je dug iznosio oko 108.000 dinara. Zbog svega je morala da interveniše i policija.

- Ukoliko stanar nije platio tri rate za održavanje ili ako je reč o dugovanju koje je recimo bilo veće od 10.000 dinara za neku određenu popravku, stanaru advokatska kancelarija šalje opomenu pred utuženje - navodi za Novosti predsednik Udruženja profesionalnih upravnika LJubiša Banovački.

Šalje se pismo sa povratnicom koje često stanari ne žele da prime, pa se u roku od 15 dana stavi na oglasnu tablu zgrade, posle čega, ako nema reakcije stanara, sledi utuženje.

Prema rečima sagovornika, takse koje potom slede nisu male, jer osim neplaćenih rata, tu novac treba izdvojiti i za opomenu koja košta 2.000 dinara, usluga advokata je 9.000, utuženje 6.000...

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

- Ako ne platite račun za struju, vodu, nadležni će vam ih isključiti - kaže Banovački. - Isto je i sa ratama za održavanje zgrade koje moraju da se plaćaju redovno. Odnos platiša i neplatiša u prestonici je 80 prema 20 odsto.

Rate se nagomilaju i u situacijama kada građani neko vreme ne žive u stanu i samim tim nisu u prilici da prime opomenu.

- Meni se nagomilalo nekoliko rata, dugovanje je bilo više od 7.000 dinara - priča nam jedan od revoltiranih sugrađana sa Đerma.

Ilustracija foto: Ana Paunković

- Tada nisam živeo u stanu, nije mi stigla nikakva opomena, a upravnica me nije ni obavestila pre svega da dođem i platim sve. Došlo je do toga da zbog dugovanja od 7.000 moram da platim više od 20.000 dinara jer su me tužili! Pokrenuo sam i protivtužbu jer smatram da nije fer, trebalo je da me bar jednom usmeno obaveste.

Kurir.rs/Novosti