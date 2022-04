KOLIKO PARA ODE NA SKIDANJE GRAFITA: Prošle godine očišćeno više od 12.000 kvadratnih metara fasada

Najčešće ih vidimo na zgradama ili u podzemnim prolazima. Za neke je to umetnost, a nekima je vandalizam. Ipak, za privatne investitore postoji preporuka da fasada zgrade, do dva metra visine, mora biti premazana antigrafit bojom. U radnjama može da se kupi za četiri evra po kvadratnom metru.

"Praktično svaka nova fasada koja se stavi ima u sebi neku antigrafit zaštitu, takav materijal, tako da ti premazi koji se koriste kod novih materijala imaju funkciju da naprave odbojnost vlage i boje prema zidu", kaže Marko Ratković iz privatne firma za skidanje grafita.

Ipak, nijedna antigrafit zaštita nije potpuna, ona samo olakšava posao pri skidanju grafita. Od boje i podloge na kojoj je crtež zavisi koliko je vremena potrebno za njegovo uklanjanje, koje nije ni jeftino ni jednostavno.

U Beogradu se nekoliko privatnih firmi bavi tim poslom. Cena zavisi od površine na kojoj je crtež, ali potrebno je da se izdvoji od 1.000 pa do čak 15.000 evra.

foto: Foto: Grad Beograd

"Svi misle da je to jednostavno, ali nije tako, zavisi ako je grafit star nekoliko godina, da li je svež, jer kada je postao deo zida onda kada se skida mora se znati kako se ne bi fasada i zid oštetili", kaže Ratković.

Gradska čistoća je prošle godine očistila više od 12.000 kvadratnih metara fasada i zidova na kojima su bili ispisani grafiti. Na teren izlaze po prijavi, a kako bi očistili zid od grafita potrebno je da temperatura bude viša od 15 stepeni.

"Sugrađani kontaktiraju prvo lokalnu samoupravu, pa onda oni nama to proslede i mi onda izlazimo na teren kako bi videli da li uklanjanje grafita moguće, kakva je fasada ili da li je zgrada pod nekom zaštitom", kaže Mina Cakić iz JKP "Gradska čistoća".

Stručnjaci tvrde da nakon što je gafit skinut, obavezno treba premazati antigrafit boju, ukoliko pre toga nije postojala. Zakonom je zabranjeno crtanje grafita, a kazna za one koji to rade može da bude od 5.000 do 20.000 dinara.

Beograd je ove godine izdvojio oko milion evra za njihovo uklanjanje, a trenutno se najviše grafita skida u podzemnim prolazima u centru grada.

Kurir.rs/RTS