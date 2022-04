MLADI LUK I ZELENA SALATA NAJPRODAVANIJI NA BG PIJACAMA: Bogata ponuda voća i povrća a ovo su cene

Sa dolaskom proleća na prestoničkim pijacama sve je bogatija ponuda sezonskog voća i povrća, a na tezgama je ovih dana najprodavaniji zeleniš koji je karakterističan za ovo doba godine.

Glavica zelene salate na tezgama je u proseku od 50 do 80 dinara, ili u ponudama tri za 120 ili 150 dinara. Veza mladog luka je je 50 dinara, koliko je upakovan peršun i sremuš, dok je veza rotkvice 80 dinara.

Ako se ovi plodovi kupuju na veliko na popularnom "Kvantašu" prodaju se na celu gajbu, pa je tako za zelenu salatu potrebno izdvojiti od 180 do 250 dinara, dok je kutija od 400 do 500 dinara, a mladog crnog luka od 180 do 240 dinara. Iako je sezona zeleniša, na "Kvantašu" je trenutno najprodavaniji kupus pre svega oni plodovi koji stižu iz Makedonije, dok bi uskoro trebalo da se pojavi i domaći iz Valjeva.

- Osim kupusa tu su i jabuka, crni luk, šargarepa, pomorandža i krastavac a zabeležen je tri puta veći promet krastavca, dok je primetan i blagi porast prometa domaćeg povrća i to spanaća. Takođe, beleže se i niže cene ananasa, banane, celera, cvekle i mladog krompira - objašnjavaju nadležni iz "Veletržnice".

Od voća primat i dalje imaju jagode gde je za kupovinu kilogram na pijacama potrebno je u proseku od 300 do 350 dinara. A skoro po istoj ceni do najviše 300 dinara po kilogramu se pazare i na "Kvantašu". Mandarine su na pijacama od 130 do 170 dinara, a kilogram jabuka od 50 do 120 dinara na tezgama, a na veliko od 50 do 80 dinara. Za banane, koje su aktuelne tokom cele sezone, ako se kupuju na pijaci treba odvojiti i do 170 dinara, dok su na "Kvantašu" u proseku od 90 do 140 dinara.

