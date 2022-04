OVAKO ĆE IZGLEDATI APLIKACIJA POGREBNIH USLUGA: Moći će da se upali sveća, naruči venac ili postavi klupa na groblju (FOTO)

Modernizacija koju priprema javno preduzeće Pogrebne usluge pomoći će, kako kažu, onima koji žive daleko i ne mogu da održavaju grobna mesta rođaka. Najavljuju da će uskoro preko aplikacije i sajta moći da se upali sveća, naruči venac ili postavi klupa na groblju.

foto: Printscreen RTS

Ideja je da se klikom putem aplikacije na mobilnom telefonu uradi sve u vezi sa odavanjem pošte najmilijima, kažu u JKP "Pogrebne usluge".

"Ovo je projekat, u interesu naših sugrađana da na što lakši način pronađu parcelu, grobno mesto, odaju poštu, polože cveće, zapale sveću ili da objave elektronsku čitulju u štampanim medijima", rekao je Vladan Đukić, v. d. direktora JKP "Pogrebne usluge".

foto: Printscreen RTS

Svako ko ne može da dođe na sahranu iz bilo kog kraja sveta može da oda počast preminulom poznaniku, prijatelju ili članu rodbine.

Na sajtu ili putem aplikacije moći će da izabere cveće, venac ili sveću, nakon čega će radnici na groblju to fizički postaviti i poslati sliku grobnog mesta kao potvrdu.

foto: Printscreen RTS

U junu i julu aplikacija će raditi probno sa svim opcijama, a zvanično, iz preduzeća očekuju da ovaj način odavanja počasti umrlima od septembra u potpunosti profunkcioniše.

foto: Printscreen RTS

U planu je da do tada mapiraju sva groblja u njihovom sistemu održavanja. Tako će nekome ko prvi put dolazi na groblje biti znatno olakšano pronalaženje grobnog mesta koje želi da poseti. Sve to uz samo par klikova na telefonu i to će izgledati ovako.

foto: Printscreen RTS

"Svako ko ima mobilni telefon, tač skrin, će moći da ukuca ime i prezime preminule osobe i grad, izaći će sve fotografije i kada ga prepozna dovoljno je da klikne na njega nakon čega će izaći čitulja preko koje će moći da izabere koju vrstu usluga želi da ostvari preko te e-čitulje", dodao je Đukić.

foto: Printscreen RTS

Aplikaciju će praktično moći da koristi svako ko ima pristup internetu i otvorenog je tipa, nisu potrebne dodatne instalacije.

foto: Printscreen RTS

Postojaće i mogućnosti da se kroz aplikaciju objavi čitulja sa tekstom, u štampanim i elektronskim medijima, a cena će zavisiti od vrste i obima.

(Kurir.rs/RTS)