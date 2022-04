4 DANA BESPLATNOG PARKINGA ZA BEOGRAĐANE: Ovo je radno vreme za praznike, šta će raditi a šta ne

Na Veliki petak, u subotu i u ponedeljak, prodavnice, supermarketi i pijace radiće uglavnom po uobičajenom radnom vremenu, dok je nedelja neradna, osim za dežurne.

Tokom prvog dana Vaskrsa neprekidno će raditi samo dežurne apoteke, pošte i benzinske pumpe na glavnim putevima.

Parkiranje je besplatno od petka do ponedeljka. Duže će se čekati samo na javni gradski prevoz, koji će četiri dana saobraćati po subotnjem redu vožnje.

Kupovina namirnica u maloprodajnim objektima i trgovinskim lncima u petak je moguća samo do 18 časova, dok će neradan dan biti samo u nedelju. Ukoliko neko planira da u petak poseti neki od tržnih centara, to će moći da uradi do 18 časova. U subotu će prestonički tržni centri biti otvoreni do 22, kao i u ponedeljak, dok će u nedelju biti zatvoreni za sve posetioce.

Gradske pijace

Zeleniš na tezgama Beograđanima će u petak, subotu i ponedeljak biti na raspolaganju od 6 do 19 časova. Pijace "Banovo brdo", "Zemun", "Bele vode" i "Dušanovac" radiće i u nedelju na Vaskrs skraćeno od 6 do 13 časova. Popularni "Buvljak" biće zatvoren u nedelju, dok će parking na pijaci "Zemun" na Vaskrs raditi 24 časa.

Dežurne apoteke

Ukupno pet apoteka "Beograd" će, od petka do utorka, primati kupce 24 sata. One u centru prestonice, u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, na Bulevaru Maršala Tolbuhina broj 30 na Novom Beogradu i Lazarevačka u Dr Đorđa Kovačevića 27. Skraćeno radno vreme od 8.00 do 18.00 časova imaće apoteke "Palilula" u Knez Danilovoj, "Braće Kovač" u Krivolačkoj, "Miroslava Trajkovića" u Požeškoj i "Đuro Đaković" u Majke Kujundžića na Zvezdari.

Prevoz, parking, taksi

Gradski i međugradski prevoz će od petka do utorka saobraćati po izmenjenom redu vožnje. Subotnji raspored po kojem saobraćaju autobusi biće na snazi u petak, subotu i ponedeljak. Radnici "Parking servisa" neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima prestonice od petka do ponedeljka. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31 i Mileševska 51. Javne garaže funkcionisaće uobičajeno, kao i Služba za prenos vozila. Taksisti će u pomenutom vremenskom periodu putnike prevoziti po višoj tarifi.

Pošte, banke i benzinske stanice

Pošta u Takovskoj i na aerodromu "Nikola Tesla" radiće tokom predstojećih praznika svakog dana non-stop. Skraćeno radno vreme do 15.00 časova, u petak i ponedeljak, imaće ekspoziture u TC "Stadion", "Big fešn", "Imo autletu" i "Novom Merkatoru". Sve poslovnice koje rade u okviru tržnih centara biće zatvorene u nedelju.

Najviše će tokom praznika pauzirati radnici banaka, pa će sve ekspoziture biti zatvorene od 22. do 25. aprila. Benzinske pumpe na opštinskim i državnim putevima prvog i drugog reda radiće bez prekida.

