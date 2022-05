PAROLA "UČI DA NE BI RADIO" VIŠE NE VAŽI: Pavel David ima 26 godina i 600 hektara zemlje

Svaka porodica ima nadimak. Tako su u surčinskom selu Boljevci nadaleko poznati Piljani. Tri generacije bave se poljoprivredom i stočarstvom.

Najmlađi od njih, Pavel David Mihalj dobitnik je nagrade Grada Beograda "Despot Stefan Lazarević" za poljoprivredu.

"Radim više od 600 hektara zemlje. Imamo farmu svinja, oko 150 krmača. Zapatili smo pre dve-tri godine u saradnji sa Institutom za stočarstvo umatičene mangulice, tako da se sad konstantno povećava njihov broj", kaže Pavel David Mihalj.

Ima samo 26 godina, a poljoprivredno gazdinstvo svog dede preuzeo je kada je napunio 18. Od malena je od oca i dede učio posao.

foto: Printscreen/RTS

"Deda mi je oslonac i najveća podrška za sve. S njim sam odrastao i dan danas se čujemo svaki dan. Stalno smo u kontaktu. Ne bi sve ovako izgledalo, niti bih ja bio ovakav da nije bilo dede", kaže Pavel David.

"Nisam mogao ni da sanjam da ću imati ovo. Jer kad sam krenuo nisam praktično imao ništa. Krenuo sam od nule. To me je i nateralo. Možda i ta volja da nešto steknem i da nešto iza mene ostane", kaže Pavel Mihalj.

David je na Poljoprivrednom fakultetu diplomirao agroekonomiju.

"Kad je diplomirao, kad je počeo da radi, ja sam se s ovim godinama malo povukao. On je zato to unapredio i još mnogo više. I stvarno sam ponosan na to da jedan inženjer i jedan fakultetski obrazovan čovek može da radi poljoprivredu", kaže deda Pavel Mihalj.

foto: Printscreen/RTS

To je znak da, kako kaže deda Pavel, ne važi više ona parola što je važila kada je on učio zanat i školu. "Tada je bila parola 'uči školu da ne bi radio', a ovo je 'nauči školu i tako ćeš još bolje raditi'", kaže deda Pavel.

Boljem radu, pored škole i iskustva, doprinele su i savremenije mašine, pa usevi sada od vremenskih uslova manje zavise nego ranije.

"Vremenski uslovi dosta utiču na našu proizvodnju. Ovo je fabrika pod otvorenim nebom. Kroz modernizaciju, kroz mogućnost da se brže neki posao odradi, sigurno da je lakše i da mogu da se izbegnu vremenske neprilike", ističe Pavel David.

Za njih nema praznika. "Završava nam se sezona setve. Nije nam još puno ostalo. Prskanje, pa Bože zdravlja na leto žetva", kaže Pavel David.

Selo je za Davida lepše od Pariza. Iako je, kako kaže, mogao da živi bilo gde, ostao je i ostaće u Boljevcima.

