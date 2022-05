SUVE SLAVINE SVE DO PONOĆI: Danas u ovim delovima Beograda bez vode, sutra Zemun i Čukarica

Beogradski vodovod najavio je da danas, delovi opština Palilula i Vračar a u četvrtak, 5. maja Čukarice i Zemuna neće imati vodu.

Građani u delovima opštine Palilula, zbog radova, od 7.30 do 24 neće imati vodu, preneo je Beoinfo.

To je deo Bulevara despota Stefana (od Klaničkog keja do Cvijićeve), Porečka, Kralja Dragutina, Jovana Avakumovića, Poenkareova (od Porečke do Pančevačkog mosta), Cvijićeva (od Bulevara despota Stefana do Poenkareove) i Vatroslava Lisinskog.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na Vračaru, od 8. do 18 bez vode će ostati potrošači u Novopazarskoj ulici (od Makenzijeve do Maksima Gorkog).

Najavljeno je i da će, iz istog razloga, na opštini Čukarica, u četvrtak 5. maja, od 08. do 22.00 bez vode ostati potrošači u Ulici Milovana Nićiforovića (od Vuka Karadžića do Gradine).

Zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u četvrtak 5. maja od 09. do 24 bez vode će ostati potrošači u više ulica.

To je deo Keja oslobođenja (od Petra Markovića do Zmaj Jovine), Marka Nikolića, Beogradska, Kosovska, Davidovićeva, Mornarska, Masarikov trg i Gospodska (od Masarikovog trga do Keja oslobođenja).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

