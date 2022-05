POČINJE GRADNJA DVA NOVA MOSTA I TUNELA U BEOGRADU! GORAN VESIĆ: Ovo će značajno smanjiti saobraćaj u centru grada

Od sedam mostova, koliko je planirano da se izgradi u Beogradu do 2030. godine, do kraja ove ili početkom sledeće godine gradićemo dva nova mosta u našem gradu – Novi Savski most i Most kod Ade Huje. Novi Savski most zameniće stari i imaće četiri saobraćajne trake i dve trake za tramvaje, dakle ukupno šest umesto sadašnje dve. Pored toga, most će imati biciklističke staze i široke trotoare, izjavio je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda gostujući u jutarnjem programu TV Hepi.

– Izgradnja ovog mosta rasteretiće Brankov most i Gazelu. Kako bi ovaj most bio veoma korišćen, tome će doprineti izgradnja gradskog tunela, prvog u našem gradu posle 52 godine, koji će počinjati kod Ekonomskog fakulteta, ispod Lomine ulice, a završavati se u Bulevaru despota Stefana, skoro kod Pančevačkog mosta – rekao je Vesić.

On je dodao da će izgradnja ovog tunela smanjiti saobraćaj u centru grada za oko 12 odsto i bitno uticati na smanjenje zagađenja.

– Istovremeno nas čekaju radovi sa novobeogradske strane, odnosno proširenje Zemunskog puta u ulicu sa četiri trake i izgradnja tri kružna toka na svim raskrsnicama oko TC „Ušće” – rekao je Vesić.

Vesić je rekao da očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju još jednog mosta na Dunavu kod Ade Huje.

– Kada taj most bude završen, on će biti deo naše unutrašnje obilaznice koja bulevarima sa četiri trake povezuje Most na Adi i Most kod Ade Huje, a omogućiće da se konačno rekonstruiše Pančevački most – zaključio je Vesić.

