U VOZILIMA GSP BICIKLI, TROTINETI, BURADI SA KUPUSOM... Građani često krše propise u javnom prevozu, EVO ŠTA JE DOZVOLJENO UNETI

Iako su propisi o tome šta nije dozvoljeno u vozilima GSP jasno definisani, putnici neretko krše slovo zakona, za šta u većini slučajeva prođu nekažnjeno. Slučajevi iz gradskog prevoza neretko završe i na društvenim mrežama, pa smo tako nedavno bili svedoci mladića koji se vozio u prepunom solo autobusu na liniji 15 gde je ugurao električni trotinet i zauzeo ceo prolaz, a juče je na liniji 706 jedan od građana uveo velikog psa, dok se na liniji 27 vozilo bure kupusa!

Građani u vozila javnog prevoza ulaze i sa sekirama, ručnim kosama, kolicima s gvožđurijom, raznim ljubimcima...

Određeni psi i mačke mogu da se unesu, ali samo u transporterima, dok je zabranjeno unošenje eksplozivnih lakozapaljivih predmeta i tečnosti.

- Važećom Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji prestonice propisani su uslovi njegovog korišćenja - kažu iz Sekretarijata za javni prevoz, prenose Novosti.

- Putnik u vozilo može uneti psa visine do 40 centimetara mereno u visini grebena i mačku, u posebnom transporteru, odnosno sanduku, kutiji ili kavezu prilagođenom vrsti i veličini, u periodu od 9.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa. Transporter mora biti opremljen da obezbeđuje sigurnost životinja tako što je zatvoren na odgovarajući način katancem, bravom ili rajsferšlusom.

Iako je sve striktno definisano, putnici, ali i vozači često "zažmure" na kršenje zakona. Kada se nezadovoljni građani tome usprotive neretko dolazi do verbalnih ili čak fizičkih obračuna, kada mora intervenisati i policija.

Ima i onih koji, ne obazirući se na druge, unose i akumulatore, kolica iz trgovinskih radnji ili dečja kolica u kojima nisu deca već natovarene stvari, gvožđe i rogobatni predmeti.

- Putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja i invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika. Izuzetno, pripadnicima policije i Vojske Srbije, kada su na službenom zadatku, dozvoljeno je nošenje ličnog naoružanja i to na način utvrđen posebnim propisima. Takođe, vozač obolelom od zarazne bolesti neće omogućiti ulazak u vozilo - ističu iz Sekretarijata.

U skladu sa odlukom o javnom linijskom prevozu putnika, predviđene su kazne za nepoštovanje navedenih odredbi, a nadzor nad njihovim sprovođenjem vrši inspektor za javni linijski prevoz putnika organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za inspekcijske poslove.

