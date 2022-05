BEOGRADSKI MARATON ZATVORIO 50 ULICA: Trka počela tačno u 8 na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske

BEOGRAD - Beogradski maraton, 35. po redu, održava se danas pod sloganom "Prijateljstvo na duge staze".

Start maratona, čija trasa iznosi 42,195 kilometara, i polumaratona, čija dužina trase je 21,1 kilometar je u 8 sati na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice, saopštio je "Beokom".

Trasa maratona je: Bulevar Kralja Aleksandra - Beogradska - Slavija - Nemanjina - Balkanska - Gavrila Principa - Brankova - Bulevar Nikole Tesle - DŽona Kenedija - Bulevar Mihajla Pupina - Bulevar umetnosti - Bulevar Milutina Milankovića - Antifašističke borbe - Most na Adi - Antifašističke borbe - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - Bulevar Nikole Tesle.

Zatim Karađorđeva - Glavna - Bežanijska - Tošin bunar - Pariske komune - Bulevar Maršala Tolbuhina - Otona Župančiča - Narodnih heroja - Bulevar Milutina Milankovića - Tošin bunar - Zemunska - Vojvođanska - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Dušana Vukasovića - Evropska - Gandijeva - Jurija Gagarina - Omladinskih brigada - Ðorđa Stanojevića - Bulevar Crvene armije - Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - Brankova - Kraljice Natalije - Kneza Miloša - Kralja Milana - Terazije - cilj ispred hotela "Moskva".

Trasa polumaratona je: Bulevar Kralja Aleksandra - Beogradska - Slavija - Nemanjina - Balkanska - Gavrila Principa - Brankova - Bulevar Nikole Tesle - DŽona Kenedija - Bulevar Mihajla Pupina - Bulevar umetnosti - Bulevar Milutina Milankovića - Antifašističke borbe - Most na Adi - Antifašističke borbe - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - Brankova - Kraljice Natalije - Kneza Miloša - Kralja Milana - Terazije - cilj ispred hotela „Moskva".

Pored tih trka, građani mogu da učestvuju i u Trci zadovoljstva, čija dužina je 2,5 kilometra, a koja počinje u 8.20 časova na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Trga Nikole Pašića (ispred Narodne skupštine Republike Srbije).

Trči se ulicama: Bulevar kralja Aleksandra - Beogradska - Trg Slavija - Kralja Milana, a cilj je na Terazijama.

Trka je manifestacionog karaktera, bez prijavljivanja, pobednika i plasmana. Pravo učešća imaju svi koji to žele.

Takođe, biće organizovana i šetnja odgovornih vlasnika pasa, sa početkom u 8.30 časova, ulicama Trg Nikole Pašića - Bulevar kralja Aleksandra - Beogradska - Trg Slavija - Kralja Milana - Terazije. Cilj je ispred hotela "Moskva".

Zbog poštovanja bezbednosnih protokola i potreba organizacije manifestacije, neće biti dozvoljeno parkiranje na trasi maratona.

Apeluje se na sugrađane da od subote, 14. maja, u 22 časa do nedelje, 15. maja, do 14 časova, izmeste svoja vozila sa trase maratona kako bi bili ispunjeni neophodni uslovi za nesmetan prolaz trkača.

Ukoliko vlasnici ne izmeste svoja vozila sa trase maratona do naznačenog termina, ona će biti uklonjena.

Tokom održavanja 35. Beogradskog maratona, u nedelju će biti izmenjen režim saobraćaja na beogradskim ulicama predviđenim trasama maratona, kao i u ulicama na prilazima trasa.

Od 00 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama: Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Trg Nikole Pašića prema Terazijama.

Istog dana od 00 do 15 časova, biće obustavljen saobraćaj i zabranjeno parkiranje vozila u ulicama: Prizrenska, Balkanska (od Prizrenske do Kraljice Natalije) i Resavska (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

Od 00 do 9 časova, biće obustavljen saobraćaj svih vozila u ulicama: Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeva (od Kosovske do Dečanske), Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), kao i svim prilazima trasi, uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Kako su najavili organizatori, od 6 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila u Ulici kraljice Natalije, a od 7 do 9 časova, biće obustavljen motorni saobraćaj u ulicama: Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša) i Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice).

Izmene režima saobraćaja i obustave saobraćaja na trasama maratona, polumaratona i trke zadovoljstva, kao i na svim prilazima trasa vršiće se u skladu sa dinamikom prolaska takmičara, i to od 8 do 14 časova: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, DŽona Kenedija, Bulevar umetnosti, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Most na Adi, Milentija Popovića, Brankova, Zeleni venac, Kral?ice Natalije, Kneza Miloša, Kralja Milana i Terazije.

U periodu od 8 do 15 časova biće izmenjen i obustavljen saobraćaj u ulicama: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Karađorđev trg, Karađorđeva, Glavna, Bežanijska, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar Maršala Tolbuhina, Otona Župančiča, Narodnih heroja Zemunska, Vojvođanska, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (od Milutina Milankovića do Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića,Evropska (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Most na Adi, Milentija Popovića, Brankova, Zeleni venac, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Kralja Milana i Terazije.

Kurir.rs/Beokom/Novosti