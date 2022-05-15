ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Elektrodistibucija objavila lokacije, PROVERITE DA LI STE MEĐU NJIMA!

Elektromreža Srbije (EMS) je saopštila da se danas do 16 časova izvodi godišnja revizija nekoliko dalekovoda u Beogradu, zbog čega će bez struje ostati trafostanice Beograd 12 i Beograd 27.
Elektrodistribucije Srbije objavila je spisak ulica i brojeva u kojima će danas biti isključena struja.
Savski venac 09:00 - 15:00 LJUTICE BOGDANA: 1,
Novi Beograd 08:30 - 16:00 BEŽANIJSKA KOSA: 79, BEŽANIJSKIH ILEGALACA: 2-86,1-17,21-47, DANILA LEKIĆA-ŠPANCA: 4-8,12-62,1-25a, ĐORĐA STANOJEVIĆA : 9, DR AGOSTINA NETA: 14-44A,48-86,65A,93, DR HUGA KLAJNA: BB,6-6A,20A-20A, DR IVANA RIBARA: bb,210e-210ž,1-13,17-23,49-87,91-91V,103-115B,119-193,197-213, DRAGIŠE BRAŠOVANA: 2-12,16-24,1-1,9-21, DUŠANA VUKASOVIĆA: BB,BB,46a,38-82,27-47,51-73, GANDIJEVA: BB,BB,BB,BB,2-6,18-26,34A,100-148B,196-224B,1-19c,23-125,131-249, GENERALA MIHAJLA NEDELjKOVIĆA: 54-144,105-111,117-171, GRČKA: bb,10-12, ISMETA MUJEZINOVIĆA: 4-26,5-35, JAPANSKA: 3-5, JURIJA GAGARINA: 91a,93a,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,26A-36V,40-122,126-136,140-220,27-77,81-81,87-99,103-117,123-155A,165A-201,205-231C,235-277, KOLUMBOVA: 8-12,3-13, LjUBINKE BOBIĆ: 6-38,42,1-23b, MAGELANOVA: bb,8-24,9-21, MAJORA BRANKA VUKOSAVLjEVIĆA: 102-108,114-156B, MARKA ČELEBONOVIĆA: BB,bb,2A,12,1-73, MARKA POLA: 8-24,1-17, MARKA RISTIĆA: 3, MATIJE VUKOVIĆA: 4-8,5-13, MILANA VUJAKLIJE: 6-10,1-5,9-17, MUSTAFE GOLUBIĆA: 4, NEDE SPASOJEVIĆ: 2-6,14-22,1-25, NEDELjKA GVOZDENOVIĆ: 2-24A,28-58,1-21,25-41, NEHRUOVA: BB,2A,40-82,102-246,1-9,53a,61B,101-135, NIKOLE DOBROVIĆA: 2-44,7-25V , NORVEŠKA: 18,1-19,23, OMLADINSKIH BRIGADA: 40,88,100,124-128,132-234,35-93, PANTE TUTUNDžIĆA: 2-32A,1-7, PARTIZANSKE AVIJACIJE: BB,bb,BB,8,28-52,144A,15-75, PEĐE MILOSAVLjEVIĆA: 10-82,7-29, PERE SEGEDINCA: 4-26,3-25, PIJACA BEŽANIJA: BB,BB, RAŠKA DIMITRIJEVIĆA: 2,1-33, SAVSKI NASIP: bb,bb,bb, STOJANA ARALICE: 4-34, UROŠA MARTINOVIĆA: 2-18, VAJARA ŽIVOJINA LUKIĆA: 2-16,1-15F, VESPUČIJEVA: 2-36,1-9,13-31, VIKTORA NOVAKA: 2-12,1-9, VOJVOĐANSKA: 2-10,14,58-58,1-3,7,63-65,109-115, ZEMUNSKA: 1C-3a,7-19, Naselje NOVI BEOGRAD: EVROPSKA: 13-15.
(Kurir.rs)