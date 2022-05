MUZEJI ZA 10! Manifestacija u Vojnom muzeju i Galeriji Doma Vojske Srbije

BEOGRAD - Vojni muzej i Medija centar „Odbrana”, dve su od ukupno 43 ustanove kulture u Beogradu koje su sinoć otvorile vrata za građane i posetioce prestonice u okviru osme po redu manifestacije „Muzeji za 10”.

Ta manifestacija se održava od 14. do 20. maja 2022. u čast obeležavanja Međunarodnog dana muzeja, Evropske noći muzeja i Nacionalne nedelje muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije „Muzeji za 10” je „Moć muzeja” jer su to mesta novih otkrića koja podučavaju o prošlosti i inspirišu nove ideje. Prvog dana te manifestacije posetioci su imali priliku da besplatno obiđu postavke u dve ustanove kulture Ministarstva odbrane i da uživaju u raznovrsnim sadržajima.

foto: Ministarstvo Odbrane

– Vojni muzej ovogodišnju manifestaciju „Muzeji za 10” obeležava na dvema lokacijama. Prva je Savsko pristanište gde posetioci mogu da vide vredne muzejske eksponate vezane za rečni vojni brod „Sava”, koji baštini u sebi muzejske eksponate sa odslikavanjem istorijata Ratne mornarice prve polovine 20. veka, a ovaj brod je 2005. postao kulturno dobro Republike Srbije. Na drugoj lokaciji, u gornjem gradu jugoistočnog bedema Kalemegdanske tvrđave, videćete izložbu „Ađutanti srpskih vladara” od 1835. do 1918. To je istorijski period koji je pokriven brojnim važnim i vrednim muzejskim eksponatima. Na drugom delu naše postavke je treća po redu stalna postavka pod nazivom „Četrnaest vekova borbe za slobodu” sa eksponatima koji predstavljaju lično vlasništvo pojedinih istaknutih srpskih vojskovođa i državnika. Originalni su, trodimenzionalni i najreprezentativniji primerci celokupnog kulturno-istorijskog nasleđa koje baštini Vojni muzej – kaže viši kustos Marijana Jovelić. Posetioci će moći da obiđu stalnu postavku i Galeriju Vojnog muzeja i narednih dana – 15, 17, 18, 19 i 20. maja od 10 do 17 časova. Ulaz je takođe besplatan. Bogat program za zainteresovane građane spremio je i Medija centar „Odbrana”. Prema rečima načelnice Galerije Doma Vojske Srbije višeg kustosa Jelene Knežević, posetioci mogu da vide u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije izložbu poznatog slikara i vajara Miloša Šobajića pod nazivom „Sublimacije”. Posebnu zanimljivost izložbe predstavljaju radovi iz Pariza koje beogradska publika nije imala prilike do sada da vidi.

foto: Ministarstvo Odbrane

Najviše posetilaca je zastajalo pored rekonstruisanog slikarevog ateljea gde su izloženi čuveno Šobajićevo belo odelo, koga je nosio u raznim prilikama, potom njegovi lični predmeti, poput amazonske narukvice, prstena sa Sinajske gore iz manastira sv. Katarine i amajlije – kamena, koga je čuveni često nosio u džepu pantalona jer je smatrao da mu donosi sreću u poslovanju. Ta izložba će biti otvorena i posle manifestacije „Muzeji za 10” – do 2. jula 2022. godine. – Veliko zanimanje posetilaca vlada za originalnu postavku „Rakijaart” Muzeja rakije koja je u Maloj galeriji. Dvanaest slikara čiji je rad danas među najznačajnijim na našoj likovnoj sceni, a to su Željko Đurović, Slavko Krunić, Boris Dragojević, Vasilije Dolovački, Zoran Krulj, Dragan Martinović, Goran Mitrović, Zoran Ivanović, Momčilo Macanović, Slobodan Vuković, Milutin Obradović, Jovica Panić Jole, našli su, svako na autentičan način, novi smisao i isluženoj rakijskoj buradi udahnuli novi život, pretvarajući ih u umetnička dela – istakla je Jelena Knežević i dodala da je ta izložba otvorena do 4. juna. – Kako manifestacija „Muzeji za 10” traje od 14. do 20. maja, posebno smo napravili program „Kroz prostor i vreme Ratničkog doma”. Posetioci će moći da 18. maja u 13 sati obiđu zgrada Doma Vojske Srbije i upoznaju se istorijom arhitekture nekadašnje palate Ratničkog doma koja predstavlja svojevrsni spomenik kulture izgrađen u periodu od 1929. do 1932. godine. Prilikom obilaska zgrade posetioci će imati priliku da vide i našu velelepnu terasu – nekadašnji simbol Beograda, kao i svečane salone u kojima se čuvaju najreprezentativnija dela iz Umetničke zbirke Galerije Doma Vojske Srbije. Zainteresovani za turu obilaska zgrade Doma Vojske trebalo bi da se prijave pozivom na broj 011/ 3234–712 do 17 časova – dodala je Jelene Knežević, viši kustos.

foto: Ministarstvo Odbrane

Puno lepih utisaka imali su i posetioci koji su obišli ove dve ustanove. U Vojnom muzeju zapazili smo Darka Andrijaševića iz Bileće koji je sa sestrom došao u Beograd i sa divljenjem gledao stare uniforme. – Privi put sam u Vojnom muzeju na Kalemegdanu i ovde u okviru stalne postavke gledao sam ove divne uniforme, a jedna od najreprezentativnijih i najlepših je svakako uniforma pukovnika konjičke garde vojske Jugoslavije. Ona mi je zapala za oko – rekao je Darko. Slađana Šormaz iz Beograda došla je u muzej sa sinom. Kaže da je tu bila ranije, ali je sad htela da sinu pokaže bogatstvo koje tu postoji. – Ima mnogo toga da se pogleda ovde i deci je jako interesantno. Postavka je vrlo bogata. Decu najviše interesuje staro oružje, brodovi, makete. Uživali smo i drago mi je što smo imali priliku da pogledamo ovu lepu postavku rekla je Slađana. Velimir Savić iz Banjaluke pogledao je obe izložbe u Domu Vojske Srbije i rekao nam je svoje utiske. – U Beogradu se dešavaju fenomenalne stvari. Ja sam pisac i spojio sam ugodno i korisno – da otrčim polumaraton i da posetim ove dve izložbe u Domu Vojske Srbije. Inače sam imao čast da upoznam Miloša Šobajića i njegovu suprugu Maju u Banjaluci, a znam i neke od slikara koji su slikali ovu drugu izložbu u „Rakijaart“. Kao umetniku bilo mi je zadovoljstvo da vidim ove dve zaista dobro organizovane, prestižne i zanimljive izložbe. Zato pozivam sve koji to do sad nisu uradili da ih posete – istakao je Savić.

