REKLA MI JE DA SAM BALAVAC A JA NJOJ DA JE BABA, POMAGAJTE Student iz Bg se zaljubio u stariju devojku a zbog ovog mu se svi smeju

Studentske grupe na društvenim mrežama obično su najbolji način da se dođe do knjiga, materijala potrebnog za polaganje ispita, kolega koje povoljno izrađuju seminarske i diplomske radove, iznajmljuju bubice ili jednostavno traže cimera.

Međutim, kad muka natera, valja im se obratiti i za pokoji ljubavni savet.

Upravo takva jedna poruka objavljena u grupi "Studenti beogradskih univerziteta-SBU" ovih dana je dobro nasmejala društvene mreže.

Naime, jedan član pomenute grupe nedavno je uplovio u neobičnu ljubavnu vezu, sa čak četiri godine starijom devojkom, pa je probleme zbog razlike u godinama odlučio da podeli sa kolegama i usput ih upita za savet.

"Ćao društvo, jedno pitanje za zaljubljene kreativce. Nedavno sam posle duže veze počeo da izlazim sa jednom devojkom koja je četiri godine starija (prvi put u životu). I uglavnom pre nego što smo prvi put izašli, dosta me je spuštala, rekla je da sam sladak ali da sam balavac za nju i slične fore, i onda sam ja njoj rekao da me podseća na moju baku pošto je sva tako uštogljena, fina i ozbiljna (inače nije, ali tako je pod*****am)", napisao je mladić.

U nastavku, objasnio je i poentu svog obraćanja i zamolio za "kreativni savet".

"Uglavnom, treba da se vidimo drugi put i to da gledamo film, a ja sam slučajno u knjižari našao neku dečiju knjigu "How to babysit your grandma" (prim.aut. "kako čuvati svoju baku"). Pa bih zamolio za neki kreativan savet šta da napišem kao posvetu, imate li ideju za neku foricu i slično", glasila je poruka.

"Napiši da ste jezivi, jer zaista jeste", glasio je odgovor sa najvećim brojem reakcija jednog kolege studenta na muke mladića.

Zbunjeni tviteraši nisu znali na šta prvo da obrate pažnju, da li na "veliku" razliku u godinama, problematičan odnos para ili da se stvarno pozabave smišljanjem posvete za knjigu, pa su uskoro počeli da stižu duhoviti odgovori.

"Šta će mu posveta, sama knjiga je već prejaka forica", "Nek napiše "ruže su crvene, fora mi je glupa od stare koke, najbolja je supa", "Može da proba i sa "ljuljaj me nežno" ili naprotiv, nešto aktuelno tipa "baba, ne s**i", započeli su korisnici Tvitera.

"E ko sve danas studira"

Drugi su nagađali koliko godina imaju autor posta i njegova devojka i osvrnuli se na razliku.

"On ima 22 godine, ona 26", "Zapravo mislim da je 19-23", "Pre bih rekao 17-21", Ali 4 godine", "Prevelika je to razlika, šta će svet da kaže", glase neki od komentara.

Ne verujući šta čitaju, tviteraši su se pitali šta je mladića nateralo da napiše ovakav post, pa je pala i pokoja uvreda na njegov račun.

"Ja sam oduševljen", "E ko sve danas studira", "Konj", "Kako li bi se tek ponašao da nije zaljubljen i kreativac?", "Zamisli mentalni sklop osobe koja sedne, razmisli i kaže "da, ovo ću da napišem u KOJU GOD grupu", zaključili su korisnici.

