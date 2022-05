VESIĆ ZA KURIR TV EKSKLUZIVNO OTKRIO JOŠ JEDNU LAŽNU DOJAVU: Sinoć stigla jeziva vest! Nije reč o bombama, nego nešto mnogo gore

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je povodom dojava o eksplozivnim napravama u brojnim javnim institucijama da je u pitanju hibridni rat protiv Srbije i novi pritisak na predsednika Vučića, sa ciljem da se unesu nestabilnost i nemir u zemlju i da se oteraju strani investitori.

On je naveo da su Beograd i Srbija spremni ukoliko bi se ovo desilo i tokom predstojećeg fajnal-fora Evrolige, a organizovana namera toga bi bila da se naruši imidž naše zemlje i glavnog grada.

Koliko je Beograd bezbedan i imun na lažne dojave o bombama, ovog jutra odgovarao je zamenik gradončelnika Goran Vesić.

- Od dojava bombi se branimo što se organizujemo: Mi svaku dojavu moramo da proverimo i oni koji šalju te djave na to i računaju, jer vi ne možete kada dobijete dojavu da ne izađete sa policijom i ne proverite. Kada neko pošalje dojavu u stotinama škola jasno vam je odmah da je sve lažno, ali jasno vam je i da ne porstoji ni jedna policija na svetu koja ne bi proverila svaku od toh dojava. Oni na to i računaju. Cilj je da da se destabilizuje Srbija i da se pokaže kako Srbija nije sigurna zemlja iako Srbia jeste sigurna zemlja i cilj je da se mi uvučemo u rat koji nije naš i u kom mi ne učestvujemo ni nakoji način. To je jedan deo specijalnog psihološkog rata koji će se voditi protiv Srbije u narednom periodu - rekao je Vesić za Kurir televiziju u jutranjem programu.

Vesić je gostujući na Kurir televiziji otkrio da je sinoć popodne stigla dojava da je zatrovan vodovod u Beogradu, Vesić je dodao da sus ve nadležne ekipe odmah izašle na teren, i da se, ustanovilo da je dojava bila lažna.

- Mi smo juče popodne kasno imali dojavu da je zatrovana voda u vodovodu. Naravno da smo znali da je to laž, jer se voda proverava na svakih pola sata. Nismo o tome hteli da obaveštavamo javnost, dok se to dešavalo, odmah je izašao Gradski zavod za javno zdravlje i ponovo uradio sertifikaciju, naravno da nije bilo ničega, ali možete li da zamislite dokle to ide - rekao je Vesić.

