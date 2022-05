I TO JE ŽENSKO?! BLAGO DOMU KOJEG OVA ZAOBIĐE! Napad žene na taksistu podelio građane! I TAKSISTI SU TEŠKA GO*NA

Nakon što je na društvenim mrežama isplivao snimak na kom se vidi kako jedna devojka tuče muškarca, video-zapis je izazvao burne komentare javnosti koji nisu štedeli aktere ovog incidenta.

Podsetimo, snimak je objavljen na Instagram stranici Moj Beograd, sve se navodno dogodilo u subotu posle ponoći. Na snimku se vidi kako devojka u žutoj cvetnoj haljini udara i juri muškarca, koji se brani i beži ka vozilu "mercedes" na kom je bila oznaka taksija. Očevici koji su prisustvovali ovom incidentu su se smejali, dok je razjarena devojka bila vidno uznemirena i ljuta i histerično je nekoliko puta udarila muškarca, koji je pokušavao da se skloni od nje.

Korisnici društvenih mreža imali su podeljene komentare o nemilom događaju. Dok su jedni vređali devojku koja se ponašala bahato, drugi su imali opaske da su svi "taksisti takvi i da nije ni čudo što je devojka poludela".

I dok je jednima napad na taksistu smešan, drugi misle da je ovo "ogledalo našeg društva".

- Blago domu kojeg ova zaobiđe. Bruka ženskog roda - stoji u jednom komentaru, dok u drugom piše:

- Svaka čast ovom čoveku što je ostao pribran. Da je hteo, mogao je da je patosira. Nego se branio, jer se vidi da je htela da grebe. Ima kamera, ima lik devojke, lako će je naći policija. Stoka pijana! Nisam za nasilje, ali trebalo je da bude zalepljena za patos. I to je žensko.

Drugi korisnici su bili naklonjeni devojci i pisali su da je "taksista otpad".

- I taksisti su teška go*na, čast izuzecima, kojih je malo. Možda je zaslužio da ga izmlati. Dosta su muškarci slobodno tukli žene. To nije čovek, to je smeće od taksiste - samo su neke od uvreda upućenih taksistima.

Sin objasnio

Inače, ispod ovog snimka ređali su se razni komentari, a jedan od korisnika Instagrama naveo je da je on sin napadnutog čoveka i detaljno opisao šta se zapravo dogodilo. On je objasnio da je on dotičnu devojku vozio i da je haos nastao nakon izlaska iz njegovog taksi vozila.

- Devojka je zaslužila takve batine. Ja sam je lično vozio, ovo mi je otac, vozio sam je, izašla je iz taksija. Niti je gledala da li može da izađe iz auta, samo je otvorila vrata i izašla. Prošao je drugi auto i odvalio mi vrata. Moj otac je prišao gospođi i tražio da ostane tu dok ne dođe policija i gospođa ga je izudarala sa punim pravom. I šta sad uraditi? Tresnuti je o zemlju i ispaštati? Naravno, u međuvremenu, dok je otac otišao u auto da pozove policiju, devojka je sela u auto i otišla - napisao je muškarac u komentaru, koji je nakon nekog vremena uklonjen sa ove društvene mreže.

