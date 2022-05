Svaki dinar na računu Opštine Voždovac je novac građana Voždovca.

Podnela sam krivičnu prijavu Javnom tužilaštvu 20. maja 2022. godine, jer smatram da je ispravno da se ispitaju sve radnje pre i tokom sudskog procesa koje su dovele Voždovac u nezavidnu situaciju.

Ne mogu ja da komentarišem šta se desilo 1977.godine, kada je sporni odnos i nastao, niti da se vratim u 2003.godinu kada su se firme u stečaju kupovale za 1evro, niti ko je i da li zaista platio zemlju ali mogu, hoću i uradila sam to - tražila od Tužilaštva da ispitaju baš sve okolnosti, pa i te. Spremni smo da angažujemo veštake finansijske struke kada dođe do revizije postupka. Ukoliko je sve u redu utom bolje, ali ako nije krivac ili krivci moraju da odgovaraju. Pravobranilaštvo Grada Beograda, kao organ Grada Beograda, brani našu imovinu i sigurna sam da će dati sve od sebe da se uradi revizija. Kako ne bih upirala prstom ni u koga, KP sam podnela protiv jednog ili više NN lica koja su možda pre i tokom sudskog procesa doveli do ovakvog epiloga.

Zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i ekonomskoj sigurnosti zemlje, Vladi Republike Srbije i Gradu Beogradu, naravno da građani Voždovca ne treba da brinu. Predaja nije opcija!

Opština Voždovac