16 DANA BEZ TRAMVAJA U VOJVODE STEPE: Evo kuda će i dokle ići linije 9, 10 i 14

BEOGRAD - Iz Sekretarijata za javni prevoz su saopštili da će tokom rekonstrukcije postrojenja u IS „Autokomanda” u Ulici vojvode Stepe od 31. maja do 16. jula doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova biće obustavljen tramvajski saobraćaj u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu, pri čemu će linije javnog prevoza funkcionisati na sledeći način:

– na liniji 9, saobraćaj će se odvijati na relaciji Blok 45 – Trg Slavija a tramvaji će nositi oznaku 9L; – na liniji 10, saobraćaj će se odvijati na relaciji Kalemegdan (Donji grad) – Trg oslobođenja a tramvaji će nositi oznaku 10L; – na liniji 14, tramvaji će saobraćati na relaciji Ustanička – Trg oslobođenja i nosiće oznaku 14L.

Uspostavlja se privremena autobuska linija 9A koja će saobraćati na relaciji Trg Slavija – Banjica 2, navodi se u saopštenju.

Tramvaji marke „CAF” neće raditi na linijama 10 i 14.

Uspostavlja se privremeno stajalište „Vračarska“ za liniju 9A u oba smera u Baštovanskoj ulici u visini tramvajskog stajališta, dok se ukida terminusno stajalište „Banjica” (dolazno i polazno).

Autobusi sa linije 9A koristiće postojeća stajališta javnog prevoza duž definisane trase kretanja.

